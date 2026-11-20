Украина планирует углубить стратегическое партнерство с немецким жд оператором Deutsche Bahn. Среди потенциальных направлений сотрудничества – развитие пути европейского стандарта, модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновление локомотивов, подвижного состава и вокзалов.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает "Укринформ".

По словам главы правительства, транспортная инфраструктура является одним из перспективных направлений украинско-германского экономического партнерства. Украина заинтересована в придании нового импульса сотрудничеству между национальной железной дорогой и Deutsche Bahn.

Речь идет о масштабном комплексе проектов, который предполагает не только расширение сети европейского пути, но и обновление технической и пассажирской инфраструктуры. В частности стороны могут сосредоточиться на модернизации железнодорожных объектов, закупке или обновлении локомотивов и подвижного состава, а также реконструкции вокзалов.

Корецкий подчеркнул, что подготовку таких инициатив необходимо начинать уже сейчас, не дожидаясь завершения войны. Это позволит после ее окончания оперативно перейти к привлечению инвестиций, строительству и реализации инфраструктурных проектов.

Украина также рассчитывает на более активное участие немецкого бизнеса в восстановлении экономики. По словам премьера, немецкие технологии, экспертиза и инвестиции могут сыграть немаловажную роль в модернизации транспортного сектора.

Правительство, со своей стороны, готово содействовать установлению прямых контактов между немецкими компаниями и украинскими партнерами, а также практическому осуществлению совместных инициатив.

Напомним, "Укрзализныця" планирует в течение ближайших шести месяцев привлечь до 60 локомотивов. Компания рассматривает закупку подержанной техники, ремонт собственного парка и помощь международных партнеров.