Европейский Союз согласился отложить по меньшей мере на два года введение более жестких правил мониторинга и отчетности по утечкам и сжиганию метана при импорте ископаемого топлива. Решение было принято в четверг, 19 ноября, после длительного лоббирования со стороны США, Катара и нефтегазового сектора, а также на фоне роста стоимости импорта энергоносителей из-за войны в Иране.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Компромисс между Европарламентом и странами ЕС

Переговорщики от государств-членов Евросоюза и Европейского парламента договорились расширить предложенную Еврокомиссией в октябре годовую отсрочку до минимум двух лет с возможностью дальнейшего переноса, если не будут выполнены условия соответствия требованиям.

Ранее Европарламент настаивал на трехлетней отсрочке, тогда как Вашингтон предостерег об угрозе безопасности поставок нефти и газа в Европу в случае вступления правил в силу уже в январе, а президент Франции Эммануэль Макрон вместе с другими лидерами ЕС указывал на сложность реализации регламента.

Позиция должностных лиц ЕС. Министр энергетики и климата Ирландии, председательствующей в Совете ЕС, Дарраг О'Брайен назвал соглашение прагматичным балансом между давлением на энергорынке и сохранением лидерства блока в сокращении выбросов, еврокомиссар по климату Вопке Хукстра на климатической конференции COP31 в турнирской еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен отверг предположение о давлении администрации США.

Механизм проверки и штрафы. Перед запуском правил Еврокомиссия должна оценить наличие надежной системы верификации для производителей и в дальнейшем будет отчитываться о выполнении регламента каждые пять лет, а после вступления норм в силу импортеры нефти и газа будут обязаны контролировать выбросы метана под угрозой штрафов до 20% годового оборота.

Критика со стороны экологов

Метан является мощным парниковым газом, на который приходится около 30% глобального потепления, поэтому экологические организации подвергли критике решение Брюсселя как очередное отступление от климатической политики на фоне призывов лидеров ЕС к глобальным действиям на конференции COP31.

Директор по энергетической политике Фонда защиты окружающей среды (Environmental Defense Fund) в Брюсселе Леа Пильснер подчеркнула, что европейские правительства выиграли себе два года, в которых регламент на самом деле не нуждался, поскольку на рынке достаточно поставщиков, уже отвечающих экологическим критериям, поэтому это время должны использовать для внедрения правил, а не для поиска очередной.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские компании смогут зарабатывать на сокращении выбросов по программе ООН. Украинский бизнес получил возможность привлечь частные инвестиции через новый механизм торговли квотами на выбросы парниковых газов.