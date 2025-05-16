Евросоюз хочет удвоить поставки крупнокалиберных боеприпасов Украине

Глава Военного комитета Европейского Союза Роберт Бригер объявил, что блок планирует удвоить поставки тяжелого калибра боеприпасов Украине в этом году, чтобы оснастить Киев в борьбе против Москвы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Euronews.

Заявления были сделаны после встречи в Брюсселе, на которой собрались руководители оборонных ведомств стран ЕС.

"Цель состоит в том, чтобы поставить Украине 2 миллиона патронов большого калибра в течение текущего года. Так что это примерно вдвое больше, чем в прошлом году", – сказал Бригер.

Он добавил, что ЕС стимулирует государства-члены производить больше боеприпасов для достижения этой цели.

"Мы пытаемся создать стимулы для государств-членов закупать больше, производить еще больше, используя контракты, разработанные Европейским оборонным агентством. Но мы также выдвигаем новые инициативы, будь то финансовые или из-за наращивания сотрудничества с оборонной промышленностью Украины", – сказал Бригер.

Бригер также рассказал о потенциальных ресурсах, необходимых для борьбы с морской угрозой, которую составляет теневой флот Кремля. Глава военных сил ЕС отметил, что блоку придется усилить имеющиеся корабли, чтобы эффективно защитить свои воды и от любой угрозы.

Также отмечается, что министры обороны Германии и Великобритании собрались в Берлине в четверг, 15 мая, на свою первую встречу на министерском совете после подписания соглашения о военном сотрудничестве в прошлом году.

"Сегодняшняя встреча показывает, что мы не только договариваемся о важных проектах, что было бы только половиной дела, но и что мы реализуем их вместе и достаточно быстро", – сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Напомним, Европейский Союз объявил о дополнительном финансировании оборонных закупок для Украины на сумму 900 миллионов евро. Эти средства будут ориентированы на закупку орудия и боеприпасов и профинансированы за счет непредвиденных доходов от замороженных активов Рф.

Также ЕС официально согласовал выделение почти 1,9 млрд евро на военную помощь Украине. Оружие будет закуплено за счет прибылей от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.