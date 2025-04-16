Евростандарт в Украине: с 1 июля вводится номинальное напряжение 230/400 В

С 1 июля 2025 года в Украине вступят в силу европейские стандарты качества электропитания, в частности переход на номинальное напряжение 230/400 В.

Об этом сообщила Национальная комиссия, регулирующая энергетическую и коммунальную сферы (НКРЭКУ).

В Украине изменяются нормы электропитания

С 1 июля 2025 г. в Украине введут европейские стандарты качества электропитания, в частности переход на номинальное напряжение 230/400 В.

Одним из важных изменений станет определение четких границ допустимого колебания напряжения от 207 до 253 В, что соответствует ±10% от номинального значения 230 В.

Ожидается, что эти изменения окажут положительное влияние на качество электроснабжения. Стабильное напряжение уменьшит риск повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы.

Кроме того, это приведет к повышению энергоэффективности — электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности, отмечают в пресс-службе.

Напомним, в Украине еще с 2023 года начали рассматривать создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такого поколения должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.