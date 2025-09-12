Фактическая цена реализации украинского газа за год выросла более чем на 60%

В августе 2025 года цена на добытый в Украине природный газ снизилась до 21 607 грн за тысячу кубометров. Это на 6,7% меньше, чем в июле, когда цена составила 23155 грн за тысячу кубометров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В то же время, несмотря на снижение за месяц, текущая цена на природный газ, добытый в Украине, демонстрирует значительный годовой прирост в 66% по сравнению с августом 2024 года, когда цена составляла 12 995 грн.

Фактическая цена реализации украинского газа была определена как среднее арифметическое значение следующих величин за период с первого по последний день июля 2025 (для определения цены на август 2025):

Средневзвешенная цена природного газа, переданного/поставленного НАК "Нефтегаз Украины". В июле 2025 г. (для августа 2025 г.) договоры не заключались.

Средневзвешенная цена продажи природного газа на организованных товарных рынках. В июле 2025 года (для августа 2025 года) она составляла 21 119 грн за 1 тыс. м3 .

грн за 1 тыс. м3 Средняя арифметическая цена природного газа рассчитана как среднее арифметическое двух показателей: 21 673 грн. за 1 тыс. м 3 - согласно данным отчета Argus European Natural Gas за июль 2025 года; 21 541 грн за 1 тыс. м 3 – согласно данным отчета ICIS European Spot Gas Market за июль 2025 года.

Следует отметить, что цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной за последние несколько лет. Подавляющее большинство украинцев получает его у "Нефтегаза" по цене 7,96 грн за кубометр.

Напомним, по состоянию на 5 августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд м³, что составляет 32,3% их вместимости. Хотя текущие объемы остаются самыми низкими за последние 12 лет, отставание от прошлогодних показателей постепенно сокращается.