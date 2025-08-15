Запланована подія 2

Фермерам будут компенсировать стоимость племенных животных и затраты на строительство ферм: детали

Правительство обновило программу поддержки животноводства.

Правительство обновило программу поддержки животноводства, чтобы помочь аграриям модернизировать производство и увеличить поголовье. Согласно новому постановлению Кабмина, фермеры смогут получить частичное возмещение расходов на приобретение животных, а также строительство или реконструкцию ферм.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Комитета аграрной и земельной политики Верховной Рады.

Целью этой программы является стимулирование развития скотоводства, уменьшение финансовых затрат аграриев и укрепление продовольственной безопасности страны.

Что именно компенсируют?

Компенсации фермерам будут выдавать за:

  • приобретение племенных животных – до 80% стоимости, но не более 50 400 грн за одну голову. Компенсация касается животных, приобретенных с 1 января по 30 сентября 2025;
  • строительство и реконструкцию ферм – до 25% затрат на строительство или обновление ферм, доильных залов или мощностей для переработки продуктов. Возмещение предоставляется за объекты, которые начали строить после 24 февраля 2022 г. и введены в эксплуатацию с 1 января по 30 сентября 2025 года.

Как подать заявку?

Подача заявок будет осуществляться через Государственный аграрный реестр (ГАР). Прием документов начнется после публикации объявления в ГАР и продлится до 20 октября 2025 года. Рассмотрение заявок завершится 5 декабря 2025 года.

Напомним, недавно Кабинет министров принял обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли.

Автор:
Татьяна Ковальчук