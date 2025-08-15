- Категория
Фермерам будут компенсировать стоимость племенных животных и затраты на строительство ферм: детали
Правительство обновило программу поддержки животноводства, чтобы помочь аграриям модернизировать производство и увеличить поголовье. Согласно новому постановлению Кабмина, фермеры смогут получить частичное возмещение расходов на приобретение животных, а также строительство или реконструкцию ферм.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Комитета аграрной и земельной политики Верховной Рады.
Целью этой программы является стимулирование развития скотоводства, уменьшение финансовых затрат аграриев и укрепление продовольственной безопасности страны.
Что именно компенсируют?
Компенсации фермерам будут выдавать за:
- приобретение племенных животных – до 80% стоимости, но не более 50 400 грн за одну голову. Компенсация касается животных, приобретенных с 1 января по 30 сентября 2025;
- строительство и реконструкцию ферм – до 25% затрат на строительство или обновление ферм, доильных залов или мощностей для переработки продуктов. Возмещение предоставляется за объекты, которые начали строить после 24 февраля 2022 г. и введены в эксплуатацию с 1 января по 30 сентября 2025 года.
Как подать заявку?
Подача заявок будет осуществляться через Государственный аграрный реестр (ГАР). Прием документов начнется после публикации объявления в ГАР и продлится до 20 октября 2025 года. Рассмотрение заявок завершится 5 декабря 2025 года.
