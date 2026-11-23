Фермеры Румынии предупредили о повышении цен на свою продукцию весной 2027 года. Из-за роста расходов на электроэнергию, отопление теплиц и горючее овощи будут дорожать, а килограмм помидоров может стоить более €11,79.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Digi24.

Насколько могут вырасти цены.

Прошлой весной килограмм помидоров в Румынии стоил около 7,86 евро. Теперь производители прогнозируют цену свыше €11,79.

Рост расходов уже ощущают хозяйства. По словам уездного фермера Долж, который имеет семь теплиц, только на обогрев одной из них в этом году тратит на €3929,27 больше, чем в прошлом году.

"Мы начали сезон 2027 года, но с самого начала имеем значительно более высокие затраты. Это и уголь для котельной, и электроэнергия, ведь на ней работают датчики и насосы, и дизельное топливо, по которому мы перевозим продукцию на рынок", — пояснил он.

По информации издания, тонна угля подорожала с примерно €314,34 в прошлом году до €392,93 в этом году.

Президент ассоциации производителей овощей в Олте Ион Паунел сообщил, что в целом расходы фермеров выросли на 25–40% по сравнению с прошлым годом. По его словам, в 2026 году налоги и расходы на энергию уже были на 70% выше, чем в 2025 году.

Производители агропродукции отмечают, что не могут компенсировать удорожание за счет собственных средств. Поэтому планируется переносить дополнительные расходы на покупателей, даже если из-за повышения цен часть продукции останется непроданной.

Напомним, в октябре 2026 года цены на необработанные продукты питания в еврозоне выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом. В то же время обработанные продукты, алкоголь и табак подорожали всего на 0,5%. На стоимость пищи влияют рост расходов на топливо, электроэнергию и логистику.