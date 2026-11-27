Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагает вместо участия страны в новом займе Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро предоставлять Киеву дизельное топливо, локомотивы, гражданскую технику и электроэнергию словацкого производства.

Как пишет Dilo, об этом Фицо заявил во время саммита ЕС, где обсуждают многолетний бюджет блока и финансирования Украины, передает "Радио Свобода".

Европейская комиссия предложила предоставить Украине €45 млрд. финансовой поддержки в 2027 году. Из этой суммы €25 млрд планируют направить на военные нужды, а еще €20 млрд — в поддержку государственного бюджета. Украина должна вернуть ссуду только после того, как Россия компенсирует нанесенный войной ущерб.

Решение было принято с целью привлечения к этой инициативе государств-членов, которые выступают против поставки оружия Киеву.

Разделение кредита на военную и невоенную части Фицо назвал "трюком Еврокомиссии". По его словам, формально это один заем.

По расчетам словацкого премьера, участие в кредите стоило бы Словакии около 11 миллионов евро ежегодно - это были бы проценты по ссуде.

Что предлагает Фицо

Фицо хочет, чтобы деньги, которые бы пошли на обслуживание кредита, Словакия направила на двустороннюю помощь Украине.

Он назвал четыре направления:

гражданскую технику словацкого производства,

дизельное топливо,

локомотивы,

аварийные поставки электроэнергии

«То есть никаких денег, только то, в чем они действительно нуждаются. Принципиально – словацкого производства, чтобы это поддерживало нашу промышленность», – подчеркнул Фицо.

В то же время, по его словам, у Словакии нет принципиальных возражений против того, чтобы Украина получила около 140 миллиардов евро непосредственно из многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы.

Ранее Фицо заявил, что страна не будет участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро, подчеркнув, что помощь Киеву "лишь продолжает страдание".

При этом Фицо заявлял о готовности использовать право вето при принятии бюджета Европейского Союза, если от Братиславы потребуют поддержать новый заем Украины.