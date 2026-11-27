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Фицо предлагает помощь топливом и электроэнергией Украине вместо участия в кредите ЕС на 45 млрд евро
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагает вместо участия страны в новом займе Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро предоставлять Киеву дизельное топливо, локомотивы, гражданскую технику и электроэнергию словацкого производства.
Как пишет Dilo, об этом Фицо заявил во время саммита ЕС, где обсуждают многолетний бюджет блока и финансирования Украины, передает "Радио Свобода".
Европейская комиссия предложила предоставить Украине €45 млрд. финансовой поддержки в 2027 году. Из этой суммы €25 млрд планируют направить на военные нужды, а еще €20 млрд — в поддержку государственного бюджета. Украина должна вернуть ссуду только после того, как Россия компенсирует нанесенный войной ущерб.
Решение было принято с целью привлечения к этой инициативе государств-членов, которые выступают против поставки оружия Киеву.
Разделение кредита на военную и невоенную части Фицо назвал "трюком Еврокомиссии". По его словам, формально это один заем.
По расчетам словацкого премьера, участие в кредите стоило бы Словакии около 11 миллионов евро ежегодно - это были бы проценты по ссуде.
Что предлагает Фицо
Фицо хочет, чтобы деньги, которые бы пошли на обслуживание кредита, Словакия направила на двустороннюю помощь Украине.
Он назвал четыре направления:
- гражданскую технику словацкого производства,
- дизельное топливо,
- локомотивы,
- аварийные поставки электроэнергии
«То есть никаких денег, только то, в чем они действительно нуждаются. Принципиально – словацкого производства, чтобы это поддерживало нашу промышленность», – подчеркнул Фицо.
В то же время, по его словам, у Словакии нет принципиальных возражений против того, чтобы Украина получила около 140 миллиардов евро непосредственно из многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы.
Ранее Фицо заявил, что страна не будет участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро, подчеркнув, что помощь Киеву "лишь продолжает страдание".
При этом Фицо заявлял о готовности использовать право вето при принятии бюджета Европейского Союза, если от Братиславы потребуют поддержать новый заем Украины.