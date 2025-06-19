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Финкомпания VisionFund Ukraine поможет агропроизводителям, которые часто остаются без внимания классических кредиторов

фермер
VisionFund Ukraine поможет агропроизводителям

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (ФЧГКСГ) и финансовая компания VisionFund Ukraine, подразделение ведущей международной корпорации, подписали меморандум о сотрудничестве. Это партнерство впервые расширяет гарантийные возможности фонда за пределы традиционного банковского сектора.

Об этом сообщает пресс-служба VisionFund Ukraine.

Документ предусматривает налаживание партнерских отношений для улучшения доступа микро-, малых и средних агропроизводителей к кредитному финансированию.

Его цель – улучшить доступ к своевременному кредитованию для фермеров в Украине, которые возделывают до 500 гектаров земли. Это будет способствовать их укреплению, устойчивому развитию и социально-экономическому восстановлению местных общин.

Меморандум закладывает основу для будущего заключения договора о предоставлении гарантий, что позволит ФЧГКСГ начать покрывать часть кредитных рисков VisionFund Ukraine при кредитовании малых сельскохозяйственных производителей.

Фото 2 — Финкомпания VisionFund Ukraine поможет агропроизводителям, которые часто остаются без внимания классических кредиторов
Фото: VisionFund Ukraine

Председатель правления Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве Олег Приходько отметил, что сотрудничество с такими организациями как VisionFund Ukraine позволяет поддержать тех агропроизводителей, которые часто остаются без внимания классических кредиторов. Он выразил уверенность, что это партнерство будет способствовать устойчивому развитию аграрного малого бизнеса в Украине.

В свою очередь директор ООО "Вижинфанд Юкрейн" Уэсли Джордан (Wesley Jordan) добавил, что доступное, прозрачное и своевременное кредитование является движущей силой для социально-экономического возобновления бизнеса и местных общин, особенно в сельской местности.

"Мы верим, что наше партнерство с Фондом частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве станет ключевым элементом в этом процессе, помогая предпринимателям восстановить и развить свой потенциал", – подчеркнул он.

Сообщается, что подписание меморандума свидетельствует о стремлении сторон к усилению финансовой инклюзии в сельской местности и эффективному использованию государственной поддержки агроММСБ через инструмент портфельных гарантий Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Фото 3 — Финкомпания VisionFund Ukraine поможет агропроизводителям, которые часто остаются без внимания классических кредиторов
Фото: VisionFund Ukraine

Почему сотрудничество именно с VisionFund Ukraine является стратегически важным

  • Фокус VisionFund Ukraine на микро- и малых предприятиях: VisionFund Ukraine целенаправленно работает с этим сегментом, понимая их уникальные потребности и предоставляя услуги благодаря финтех-решению, когда все процессы проходят онлайн.
  • Международный опыт и инвестиции: финансовое учреждение "Вижинфанд Юкрейн" является частью глобальной сети VisionFund International и использует международный опыт, экспертизу и инвестиции. Международная корпорация VisionFund International, зарегистрированная в США в 2003 году, является подразделением финансового развития и обеспечения средств существования организации World Vision.
  • Содействие социально-экономическому восстановлению: Партнерство усиливает социальный аспект деятельности, способствуя системному восстановлению и развитию сельских территорий посредством поддержки местного бизнеса.

О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве ( ФЧГКСГ ) является государственным учреждением, созданным для предоставления частичных гарантий по кредитам, выдаваемым сельскохозяйственным производителям. Его миссия состоит в улучшении доступа малых и средних агропроизводителей к финансовым ресурсам, снижении их кредитных рисков и стимулировании развития аграрного сектора Украины.

О VisionFund Ukraine

Vision Fund Ukraine – это финансовая компания, которая работает по модели социального предпринимательства для экономического восстановления Украины. Путем кредитования компания предусматривает поддержку действующих предпринимателей, не имеющих доступа к финансированию собственного дела в текущих условиях своей деятельности.

Компания является членом сети VisionFund International, одной из ведущих мировых сетей финансовых учреждений, действующей в 28 странах Европы, Африки, Азии и Латинской Америки.

В течение 2024 финансового года компании-члены международной сети VisionFund International выдали 1,2 млн. кредитов, охватив 1,1 млн. активных клиентов, из которых 70% – женщины, 64% – клиенты в сельской местности, а 36% клиентов заняты в сельском хозяйстве.