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Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн евро

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн евро
Фото: пресс-служба финского Министерства обороны

Финляндия анонсировала 28-й пакет военной помощи для Украины стоимостью около 200 миллионов евро. Это решение было объявлено во время встречи министра обороны Финляндии Антти Хякканена и министра обороны Украины Рустема Умерова в четверг.

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Об этом сообщает пресс-служба финского Министерства обороны.

Содержание нового пакета традиционно не разглашается, однако известно, что он будет включать артиллерийские боеприпасы, которые критически необходимы для украинских военных.

Кроме нового пакета помощи, министры обороны двух стран подписали Меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству. Документ предусматривает углубление партнерства в следующих областях:

  • совместное производство боеприпасов;
  • обмен информацией и исследования в оборонной сфере;
  • развитие инновационных оборонных технологий;
  • проекты военно-промышленном комплексе Финляндии и Украины.

Финляндия систематически помогает Украине в борьбе с российской агрессией. В январе она приняла решение о 27-м пакете помощи, также на 200 млн евро.

А в феврале правительство Финляндии анонсировало промышленную программу на 660 млн евро для заказа нового оборонного оборудования у финских предприятий в поддержку Украины.

С учетом последних решений общая стоимость военной помощи Финляндии выросла до 3,3 млрд евро.

Напомним, Финляндия приняла решение предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4,5 млн евро. Деньги пойдут в партнерский фонд, через который девять стран направляют свою поддержку Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко