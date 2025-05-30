Финские инвесторы активизируются в Украине: акцент на ИТ, энергетике и строительстве

Свыше 200 новых малых и средних предприятий планируют выйти на украинский рынок, а крупные игроки — расширить свою деятельность, инвестируя в ИТ, энергетику, строительство и пищевую промышленность.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Иностранные инвестиции

Наиболее перспективными отраслями для финских инвесторов в Украине остаются ИТ и цифровизация, зеленая энергетика, инновации в строительстве, а также пищевая и перерабатывающая промышленность.

Все компании уже ведут деятельность в Украине и планируют ее расширение. Они заинтересованы в увеличении инвестиций и стремятся вовлечься в процесс восстановления страны. Для этого бизнес ищет диалог с государством с целью согласования приоритетов, получения возможной поддержки и эффективной реализации как новых, так и действующих проектов.

Среди них:

Nokia: Работает в Украине уже 30 лет, поддерживает критически важную инфраструктуру, включая больницы и школы.

KONE: С 1991 года занимается модернизацией городской инфраструктуры. Заинтересована в восстановлении жилищного фонда, транспортной сети и критической инфраструктуры. Стремится содействовать внедрению европейских стандартов строительства и повысить доступность в многоэтажках.

Wärtsilä : Глобальная компания, специализирующаяся на энергоэффективных решениях, включая модульные электростанции.

Sweco: Европейский лидер в сфере инженерных услуг, работающий в Украине с 1990 года. Активно вовлечена в проекты "зеленого" перехода: строительство энергоэффективного жилья для ВПЛ, развитие промышленных парков, очистка воды. Предоставляет консультации по долгосрочному экологическому планированию инфраструктуры.

Hesburger: Вложил 6 млн евро в строительство завода по производству замороженных бургеров в Борисполе и развивает сеть ресторанов в Украине. Планы включают в себя открытие еще 10 заведений в западных регионах и экспорт продукции животноводства в страны ЕС.

Отмечается, что Финляндия реализует Национальный план восстановления Украины, который предусматривает поддержку финских компаний через исследования рынка, поиск партнеров, экспортное финансирование и инвестиции. К инициативам присоединились ассоциации East Office of Finnish Industries и Конфедерация финской промышленности.

Минэкономики предложило совместное участие в программах популяризации инвествозможностей, включая воркшопы и бизнес-нетворкинг. Также готовится создание федерации бизнес-развития с офисами в Киеве и Хельсинки, которая в течение двух лет должна вывести на украинский рынок более 200 финских малых и средних компаний.

Напомним, что Украина готовит новую экспортную стратегию до 2030 года с фокусом на развитие перерабатывающей промышленности, поддержку товаров с высокой добавленной стоимостью и активное участие бизнеса.