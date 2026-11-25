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ФЛП и упрощенцев хотят обязать платить НДС 20%: Минфин обнародовал обновленный законопроект
Министерство финансов Украины подготовило законопроект, касающийся введения обязательной уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и плательщиков единого налога. Изменения предлагается ввести с 1 января 2028 года.
Как пишет Dilo, соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс был представлен в Верховной Раде, сообщает народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.
Что предлагают
Законопроект разработан для того, чтобы выполнить международные обязательства Украины перед ЕС и МВФ.
По словам нардепки, предлагается:
- Повысить общий порог обязательной регистрации плательщиком НДС с нынешнего 1 миллиона гривен до 85 тысяч евро (по расчетам Минфина – 4,21 миллиона гривен). Сумма будет определяться по курсу НБУ на 1 января этого года.
- Обязать плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп регистрироваться плательщиками НДС при превышении этого порога. Изменения будут касаться как ФЛП, так и юридических лиц. Исключение – электронные резиденты.
- Плательщики третьей группы при превышении установленного порога будут обязаны перейти из ставки 5% на 3% + НДС.
- Плательщики первой и второй групп смогут оставаться на своих группах, одновременно уплачивая НДС.
- Регистрация плательщиками НДС с 1 января 2028 будет происходить автоматически на основании налоговой отчетности за предыдущие периоды.
Кроме того, предполагается переходный период. Во II-IV кварталах 2028 года штраф за каждое из первых пяти нарушений требований по НДС составит 1 грн. Речь идет, в частности, о несвоевременной регистрации налоговых накладных, непредставлении отчетности и нарушении сроков уплаты налога.
О НДС для ФЛП
Введение НДС для ФЛП было одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Украине новой кредитной программы на $8,1 млрд. Когда правительство предложило обязать часть ФЛП платить налог на добавленную стоимость, это повлекло за собой громкий конфликт между правительством, парламентом и бизнесом.
НДС — достаточно сложный налог с точки зрения администрирования и ведения учета и нуждается в профессиональном бухгалтерском сопровождении, что увеличивает расходы предпринимателей, которые закладываются в конечную стоимость продукции.
После этого тогдашняя премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Международный валютный фонд пока не потребует от Украины введения НДС для ФЛП.
Детальнее о том, как украинские бизнесмены и эксперты оценили правительственную законодательную инициативу по обязательной НДС-регистрации плательщиков единого налога 1–3 групп, если их объем налогооблагаемых операций превышает 4 млн грн за последние 12 месяцев, читайте в материал и.