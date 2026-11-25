Министерство финансов Украины подготовило законопроект, касающийся введения обязательной уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и плательщиков единого налога. Изменения предлагается ввести с 1 января 2028 года.

Как пишет Dilo, соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс был представлен в Верховной Раде, сообщает народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Что предлагают

Законопроект разработан для того, чтобы выполнить международные обязательства Украины перед ЕС и МВФ.

По словам нардепки, предлагается:

Повысить общий порог обязательной регистрации плательщиком НДС с нынешнего 1 миллиона гривен до 85 тысяч евро (по расчетам Минфина – 4,21 миллиона гривен). Сумма будет определяться по курсу НБУ на 1 января этого года.

Обязать плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп регистрироваться плательщиками НДС при превышении этого порога. Изменения будут касаться как ФЛП, так и юридических лиц. Исключение – электронные резиденты.

Плательщики третьей группы при превышении установленного порога будут обязаны перейти из ставки 5% на 3% + НДС.

Плательщики первой и второй групп смогут оставаться на своих группах, одновременно уплачивая НДС.

Регистрация плательщиками НДС с 1 января 2028 будет происходить автоматически на основании налоговой отчетности за предыдущие периоды.

Кроме того, предполагается переходный период. Во II-IV кварталах 2028 года штраф за каждое из первых пяти нарушений требований по НДС составит 1 грн. Речь идет, в частности, о несвоевременной регистрации налоговых накладных, непредставлении отчетности и нарушении сроков уплаты налога.

О НДС для ФЛП

Введение НДС для ФЛП было одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Украине новой кредитной программы на $8,1 млрд. Когда правительство предложило обязать часть ФЛП платить налог на добавленную стоимость, это повлекло за собой громкий конфликт между правительством, парламентом и бизнесом.

НДС — достаточно сложный налог с точки зрения администрирования и ведения учета и нуждается в профессиональном бухгалтерском сопровождении, что увеличивает расходы предпринимателей, которые закладываются в конечную стоимость продукции.

После этого тогдашняя премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Международный валютный фонд пока не потребует от Украины введения НДС для ФЛП.

Детальнее о том, как украинские бизнесмены и эксперты оценили правительственную законодательную инициативу по обязательной НДС-регистрации плательщиков единого налога 1–3 групп, если их объем налогооблагаемых операций превышает 4 млн грн за последние 12 месяцев, читайте в материал и.