Фонари будут светить на 20%: в Киеве вводят новый режим освещения

В Киеве с 16 ноября сменяют режим работы наружного освещения. Во время комендантского часа часть уличных фонарей будут приглушать до 20% мощности или выключать, а в парках и скверах освещение в основном не будет работать.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В столице корректируют работу системы наружного освещения в зависимости от времени суток. Новые правила подразумевают изменение яркости светодиодных фонарей, а также отдельный график для парков, скверов и определенных улиц.

В частности, вечером с момента включения освещения до начала комендантского часа - и утром после завершения светильники с функцией дымирования будут работать на 50% мощности.

В парках и скверах в этот период будут включать половину общего количества светильников. Во время комендантского часа они будут отключены.

В то же время, на отдельных объектах в зеленых зонах электроснабжения линий наружного освещения будут оставлять включенными. Это необходимо для подзарядки автономных источников питания устройств автоматизированной системы централизованного оповещения.

Как будут работать уличные фонари во время комендантского часа

В ночное время предусмотрен режим работы освещения:

светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 20% мощности;

фонари без функции дымирования будут включать в количестве 50% от общего количества объекта.

Кроме того, в столице отключат архитектурно-декоративное освещение. Исключения предусмотрены для трех объектов:

подсветки перил на Аллее художников;

функционального освещения Берестейского путепровода;

функционального освещения памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской.

Эти объекты будут освещать до начала комендантского часа. Также архитектурно-декоративное освещение смогут включать во время религиозных праздников в местах богослужений.

На каких улицах Киева фонари будут работать на полную мощность

Для восьми улиц и проспектов столицы будет введен особый режим наружного освещения. Светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 100% мощности, а с полуночи до 06:00 их яркость будут уменьшать до 50%.

В список вошли:

Бульвар Вацлава Гавела – Соломенский район. Улица Выборгская (от улицы Академика Янгеля до улицы Вадима Гетьмана) - Соломенский район. Улица Николая Закревского - Деснянский район. Улица Космонавта Поповича - Деснянский район. Лесной проспект - Деснянский район. Улица Радужная - Днепровский район. Улица Ревуцкого - Дарницкий район. Улица Академика Янгеля - Соломенский район.

Какими будут отключения света зимой

Как ранее сообщалось, остальную осень и зимний период Украина, скорее всего, проведет в условиях отключений электроэнергии. Ограничения могут быть подобны тем, которые потребители уже наблюдают сейчас.

Графики отключений будут зависеть от последствий российских атак. Если враг будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре, в отдельных регионах могут вводить аварийные отключения.

Таким образом, стабильность электроснабжения зимой будет зависеть не только от наличия поколения, но и от того, насколько эффективно Украина сможет защитить ключевые узлы передачи электроэнергии.