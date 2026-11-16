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Фонари будут светить на 20%: в Киеве вводят новый режим освещения
В Киеве с 16 ноября сменяют режим работы наружного освещения. Во время комендантского часа часть уличных фонарей будут приглушать до 20% мощности или выключать, а в парках и скверах освещение в основном не будет работать.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
В столице корректируют работу системы наружного освещения в зависимости от времени суток. Новые правила подразумевают изменение яркости светодиодных фонарей, а также отдельный график для парков, скверов и определенных улиц.
В частности, вечером с момента включения освещения до начала комендантского часа - и утром после завершения светильники с функцией дымирования будут работать на 50% мощности.
В парках и скверах в этот период будут включать половину общего количества светильников. Во время комендантского часа они будут отключены.
В то же время, на отдельных объектах в зеленых зонах электроснабжения линий наружного освещения будут оставлять включенными. Это необходимо для подзарядки автономных источников питания устройств автоматизированной системы централизованного оповещения.
Как будут работать уличные фонари во время комендантского часа
В ночное время предусмотрен режим работы освещения:
- светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 20% мощности;
- фонари без функции дымирования будут включать в количестве 50% от общего количества объекта.
Кроме того, в столице отключат архитектурно-декоративное освещение. Исключения предусмотрены для трех объектов:
- подсветки перил на Аллее художников;
- функционального освещения Берестейского путепровода;
- функционального освещения памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской.
Эти объекты будут освещать до начала комендантского часа. Также архитектурно-декоративное освещение смогут включать во время религиозных праздников в местах богослужений.
На каких улицах Киева фонари будут работать на полную мощность
Для восьми улиц и проспектов столицы будет введен особый режим наружного освещения. Светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 100% мощности, а с полуночи до 06:00 их яркость будут уменьшать до 50%.
В список вошли:
- Бульвар Вацлава Гавела – Соломенский район.
- Улица Выборгская (от улицы Академика Янгеля до улицы Вадима Гетьмана) - Соломенский район.
- Улица Николая Закревского - Деснянский район.
- Улица Космонавта Поповича - Деснянский район.
- Лесной проспект - Деснянский район.
- Улица Радужная - Днепровский район.
- Улица Ревуцкого - Дарницкий район.
- Улица Академика Янгеля - Соломенский район.
Какими будут отключения света зимой
Как ранее сообщалось, остальную осень и зимний период Украина, скорее всего, проведет в условиях отключений электроэнергии. Ограничения могут быть подобны тем, которые потребители уже наблюдают сейчас.
Графики отключений будут зависеть от последствий российских атак. Если враг будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре, в отдельных регионах могут вводить аварийные отключения.
Таким образом, стабильность электроснабжения зимой будет зависеть не только от наличия поколения, но и от того, насколько эффективно Украина сможет защитить ключевые узлы передачи электроэнергии.