Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов более чем на 400 миллионов гривен

В системе Prozorro.Продажи на этой неделе (с 5 по 9 мая) запланирована продажа активов семи банков, находящихся в состоянии ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая стартовая стоимость всех лотов составляет 400,3 миллионов гривен.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Наибольшую долю в объеме торгов – почти 273,4 миллиона гривен – составляют права требования по кредитам. Еще 107 миллионов гривен приходятся на недвижимость, земельные участки, транспорт и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками была оценена в 19,9 миллиона гривен.

Больше всего активов выставлено от банка "КСГ Банк" — всего на 239,7 миллиона гривен. Из них 231,8 миллиона – это права требования по кредитам, 0,3 миллиона – другие активы, еще 7,6 миллиона – дебиторская задолженность.

На втором месте по объему активов — "Проминвестбанк": на продажу выставлены недвижимость, земельные участки и основные средства на сумму 96,5 миллиона гривен.

"Банк Форвард" предлагает активы на 41,2 миллиона гривен, из которых 39,5 миллиона — это права требования по кредитам, а 1,7 миллиона — основные средства.

МР Банк выставил имущества на 15,3 миллиона гривен: недвижимость, основные средства — на 4,3 миллиона, права требования по кредитам — на 2,1 миллиона, дебиторскую задолженность — на 8,9 миллиона гривен.

Также в списке:

"АКБ Конкорд" — дебиторская задолженность на 3,3 миллиона гривен;

"Укрбудинвестбанк" — основные средства на 2,5 миллиона гривен;

"Мегабанк" — недвижимость, транспорт и другие активы на 1,7 миллиона гривен.

Все вырученные средства будут направлены на погашение обязательств перед ликвидируемыми кредиторами банков.

Добавим, в конце апреля ФГО выставил на продажу активов девяти ликвидируемых банков. Цена реализации всех лотов составляет 369,6 млн. гривен.