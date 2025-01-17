Фонд госимущества продал имущество агрокомпании с киевской гостиницей "Колос" за 33 млн грн

17 января в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" в рамках малой приватизации состоялся повторный онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Сельскохозяйственное предприятие "Земельный фонд"".

Об этом сообщает Фонд государственного имущества.

Это предприятие расположено в Киеве и включает в себя разнообразные активы, среди которых – гостиница "Колос". Начальная стоимость лота на аукционе составила 7944943,17 грн.

Основным видом деятельности предприятия есть консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Оно является действующим и прибыльным. По состоянию на 30 сентября 2024 среднесписочная численность работников составляла 8 человек. Юридический адрес: г. Киев, ул. Бориса Гринченко, дом 1.

Что входит в лот

По данным Рrozorro.Продажи, объект приватизации включает 15 единиц недвижимого имущества общей площадью 7285,1 м². Среди них:

Здание гостиницы "Колос" общей площадью 1856,7 м², расположенной по адресу: г. Киев, ул. Приорская, 3А.

Имущественный комплекс, состоящий из 14 зданий и сооружений, среди которых административное здание, станция техобслуживания, проходная, котельная. Общая площадь комплекса составляет 5428,4 м2, и он расположен в г. Житомир, ул. Коростышевская, 56.

На балансе компании находится также 5 единиц движимого имущества. По состоянию на 30 сентября 2024 г. имущество предприятия или его части в аренду не передавалось. Важным преимуществом этого объекта есть отсутствие кредиторской задолженности.

Согласно условиям продажи, покупатель обязуется в течение шести месяцев с даты перехода права собственности обеспечить сохранность рабочих мест для всех работников предприятия. Кроме того, покупатель должен соблюдать определенные условия подачи и подписания документов, а также оплаты приобретенного объекта.

Что известно о победителе

В аукционе приняло участие шесть компаний. Победителем аукциона стало ООО "Ульяновка-Элиос" ( ЕГРПОУ: 41100784) , предложившее самую высокую цену – 33 200 100,00 грн. Следует отметить, что ближайший конкурент победителя – ООО "Аларит-пром" – предлагал за лот. 33 200 000,00 грн. То есть всего на 100 грн меньше.

Согласно данным УouСontrol, "Ульяновка-Элиос" – украинская компания, зарегистрированная 26 января 2017 года в г. Николаев, переулок Транспортный, дом 9.

Основной вид деятельности компании – производство электроэнергии (КВЭД 35.11). Под управлением "Ульяновка-Элиос" находятся две наземные солнечные электростанции в Николаевской области совокупной мощностью 5,99 МВт, введенные в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах.

Руководителем компании является Шамрай Дмитрий Юрьевич, а конечными бенефициарами ООО компании есть Нечитайло Александр Николаевич и Нечитайло Алексей Николаевич.

Уставный капитал компании составляет 1000000 грн.

Отметим, что по завершении аукциона победитель обязан в течение трех рабочих дней подписать протокол о результатах аукциона, предоставить необходимые документы, а также осуществить оплату стоимости приобретаемого объекта в течение 20 рабочих дней.

Заключение договора купли-продажи должно состояться в течение 25 рабочих дней после формирования протокола.

Предыдущий аукцион: победитель был дисквалифицирован

Известно, что ровно год назад 17 января прошел первый онлайн-аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия "Сельскохозяйственное предприятие "Земельный фонд".

Тогда начальная цена актива составляла 8,5 млн. грн. В конкурентных торгах участвовало 10 участников, и стоимость предприятия выросла в 5 раз, до 43,1 млн грн.

Победителем аукциона стала зарегистрированная в конце 2022 года в Киеве компания "Украинский весовой стандарт". Впоследствии оказалось, что победитель был дисквалифицирован.

Его ближайшего конкурента — фабрику окон "Океан", который предложил на 100 тысяч меньше, также дисквалифицировали.

Соответственно, аукцион считался несостоявшимся.

Министерство экономики Украины объявило 2024 год рекордным по результатам. приватизации. Поступления от продажи государственных активов составили почти 12 миллиардов гривен, что втрое превышает первоначальный план.