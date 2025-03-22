Фонд поддержки энергетики Украины получит 65 млн евро от Нидерландов

Нидерланды приняли решение направить 65 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Этот вопрос обсуждался на онлайн-встрече заместителя министра энергетики Украины Романа Андарака со специальной представительницей правительства Нидерландов Эрикой Шолтен.

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Об этом сообщает Министерство энергетики.

Эти средства используют для проведения ремонтной кампании в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Шолтен отметила, что энергетическая поддержка Украины остается в числе главных приоритетов Нидерландов.

Также стороны обсудили насущные потребности украинского топливно-энергетического сектора, в частности обеспечение оборудованием газодобывающей отрасли, которая в последнее время подвергается регулярным российским атакам. Было договорено о дальнейшем изучении возможностей сотрудничества в этом направлении.

Кроме того, нидерландская сторона была проинформирована о реализации инициатив по развитию распределенной генерации в Украине, в частности в сфере возобновляемой энергетики.

По состоянию на конец 2024 года Фонд поддержки энергетики Украина уже аккумулировала более 900 млн евро благодаря вкладам международных доноров. Эти средства используются для восстановления энергосистемы.

Напомним, что накануне Украина получила девять электростанций резервного питания от Швейцарии и Нидерландов. Эта помощь мощностью от 600 до 1500 кВт на каждую станцию была организована при содействии Министерства энергетики.