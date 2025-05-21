Франция возобновила поставки авиационного горючего для украинских истребителей

Франция возобновила поставки авиационного горючего для нужд украинских истребителей, что явилось результатом координации Минобороны Украины с международными партнерами.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Новая поставка, которая уже пересекла границу и оценивается в 85 миллионов гривен, позволит обеспечить Силы обороны горючим высокого качества на длительное время.

Горючее предоставлено Францией, а его объем позволит обеспечить потребности украинских воздушных подразделений на длительный период. Очередная партия уже пересекла украинскую границу, ее стоимость оценивается в 85 миллионов гривен.

Снабжение стало возможным благодаря слаженной работе Управления мониторинга международной военной помощи Минобороны и Командование Сил логистики ВСУ. Специалисты проработали перечень необходимых документов, подтвердили получение предварительных объемов и актуализировали потребность в топливе для истребителей.

К реализации поставки также присоединились польские партнеры, взявшие на себя часть логистических расходов и в организации доставки.

Напомним, 6 февраля, через девять месяцев после того, как президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине истребителей Mirage, самолеты, наконец, были получены украинской стороной.