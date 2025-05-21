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Франция возобновила поставки авиационного горючего для украинских истребителей
Франция возобновила поставки авиационного горючего для нужд украинских истребителей, что явилось результатом координации Минобороны Украины с международными партнерами.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Новая поставка, которая уже пересекла границу и оценивается в 85 миллионов гривен, позволит обеспечить Силы обороны горючим высокого качества на длительное время.
Горючее предоставлено Францией, а его объем позволит обеспечить потребности украинских воздушных подразделений на длительный период. Очередная партия уже пересекла украинскую границу, ее стоимость оценивается в 85 миллионов гривен.
Снабжение стало возможным благодаря слаженной работе Управления мониторинга международной военной помощи Минобороны и Командование Сил логистики ВСУ. Специалисты проработали перечень необходимых документов, подтвердили получение предварительных объемов и актуализировали потребность в топливе для истребителей.
К реализации поставки также присоединились польские партнеры, взявшие на себя часть логистических расходов и в организации доставки.
Напомним, 6 февраля, через девять месяцев после того, как президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине истребителей Mirage, самолеты, наконец, были получены украинской стороной.