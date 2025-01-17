Галущенко заверил, что тарифы на электроэнергию в этом сезоне не будут расти

Действующий на сегодняшний день тариф на электроэнергию будет оставаться неизменным в течение текущего отопительного сезона, и пока не планируется его повышение.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, информирует Укринформ.

На сегодняшний день тариф, установленный на текущий отопительный сезон, не подлежит повышению. Это касается тарифа для населения.

По результатам полугодового периода после его внедрения, данный тариф обеспечивает балансировку финансового рынка и предотвращает накопление долгов в этом сегменте, добавил он.

Также отмечено, что тарифы, которые НКРЭКУ рассматривает для оператора системы передачи и оператора системы распределения, были установлены на год и, соответственно, будут действовать в течение этого периода.

Нет предпосылок для их повышения, за исключением случая, если уровень разрушений будет столь велик, что компании не смогут физически поддерживать свои системы, отметил Галущенко.

Он также подтвердил, что будут действовать тарифы и на газ и его распределение.

Тарифы на электроэнергию

Кабинет Министров Украины постановлением №632 от 31 мая 2024 года установил единую фиксированную цену на электроэнергию для всех жителей Украины — 4,32 грн/кВтч, которая будет действовать независимо от объема потребления. Этот тариф будет применяться для следующих категорий потребителей:

для населения и коллективных бытовых потребителей без электроотопления;

для населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 июня по 30 сентября;

для общежитий и других учреждений, имеющих право потребления по ценам для бытовых потребителей.

Для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей в домах и квартирах с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля предусмотрен льготный тариф:

при потреблении до 2000 кВтч/месяц — 2,64 грн/кВтч за весь объем;

при потреблении более 2000 кВтч/месяц — 4,32 грн/кВтч за весь объем.

При этом "ночной тариф" при установленном двухзонном счетчике составляет 2,16 грн/кВт*ч.

Ранее сообщалось, что 85% украинцев экономят электроэнергию. Из них 62% экономят постоянно, 20% — пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда. Еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления.