Газ для населения в ЕС подешевел до минимума с 2022 года: сколько платят в разных странах блока

В первой половине 2026 года средние цены на газ для домохозяйств в ЕС упали до €0,11 за кВтч, что является самым низким показателем с 2022 года. Несмотря на общую положительную динамику, стоимость голубого топлива варьируется от €0,03 в Венгрии до €0,22 в Швеции.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные статистического ведомства Евросоюза.

Аналитики отмечают, что в настоящее время сезонные колебания восстанавливают тенденцию, заметную до энергетического кризиса четыре года назад.

Сравнение стоимости газа по странам

Среди стран ЕС самые высокие цены на газ для домохозяйств за первое полугодие года зафиксировали в Швеции - €0,22 за кВтч. Далее следуют Нидерланды (€0, 16 за кВтч), а также Франция и Португалия (по €0, 13 за кВтч).

Самые низкие цены зафиксированы в Венгрии (€0, 03 за кВтч), Хорватии (€0, 05 за кВтч), а также в Румынии и Словакии (по €0, 06 за кВтч).

Таким образом, разница в ценах на голубое топливо между Швецией и Венгрией достигла более семи раз.

По сравнению с первой половиной 2025 года, цены в национальных валютах снизились в 12 странах, выросли в семи и остались стабильными в четырех.

Изменение тарифов в отдельных странах происходило следующим образом:

наибольшее снижение зафиксировано в Болгарии (-14,5 %), Греции (-11,3 %) и Испании (-10,0 %);

Наибольший рост наблюдался в Румынии (+ 9,3%), Хорватии (+ 8,9%) и Словакии (+ 6,6%).

Евростат также сравнивает стоимость газа с учетом покупательной способности населения. По этому показателю самым дорогим он был в Швеции – 17,7 стандартной единицы покупательной способности за 100 кВтч. Далее следовали Португалия (15,0) и Нидерланды (13,8).

Самые низкие показатели были в Венгрии (4,3), Люксембурге (6,6) и Хорватии (6,8).

Ранее сообщалось, что к началу зимы газовые хранилища Европы могут быть заполнены лишь на 75–78% — примерно на 10 процентных пунктов меньше среднего показателя за пять лет. Из - за дефицита запасов и перебоев со снабжением газ в Европе может оставаться дорогим .