Внутренние оптовые цены на газ в России превысили стоимость топлива для промышленных потребителей в Соединенных Штатах Америки. Об этом во время форума "Газ России 2026" сообщил директор по энергетическому направлению российского Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам эксперта, с октября 2026 года оптовые цены на газ в московском регионе составляют 8500 рублей, или 103,5 доллара за тысячу кубометров, тогда как в США промышленные предприятия покупают топливо за 80-95 долларов за тысячу кубометров. С начала полномасштабной войны тарифы на газ для бизнеса в России выросли на 60%, а для населения топливо подорожало примерно в 1,5 раза.

На ближайшие три года российское правительство заложило дополнительную индексацию тарифов еще на 26,8%, в частности, в 2027 году цены поднимут на 10,4%, в 2028 году — на 7,4%, а в 2029 году — на 7%.

Как подорожание газа в России влияет на переговоры с Китаем

Стремительный рост внутренних тарифов ставит под вопрос экономическую выгоду от строительства газопровода "Сила Сибири-2", о котором Москва и Пекин ведут переговоры более 10 лет. Алексей Громов объяснил, что в случае запуска этого маршрута после 2030 года внутренняя цена газа в России превысит 120-130 долларов за тысячу кубометров, и если экспортная формула для Китая с учетом транспортировки окажется близкой к этим показателям, "Газпром" будет фактически продавать топливо за границу по внутренним российским ценам.

В 2026 году Китай покупает российский газ действующим трубопроводом "Сила Сибири" по 247,9 доллара за тысячу кубометров, что на 56% дешевле цены для других клиентов "Газпрома" в далеком зарубежье, которые платят по 562 доллара.

По данным российского Минэкономразвития, в 2027 году цена для Китая составит 251,3 доллара против 450 долларов для других покупателей, в 2028 году – 247,8 доллара против 361,9 доллара, а в 2029 году – 246,4 доллара против 32.

В то же время, по информации источников издания South China Morning Post, Пекин для подписания контракта по "Силе Сибири-2" настаивает на существенно более низкой цене — на уровне тарифов для российского населения около 50 долларов за тысячу кубометров или на уровне внутренних цен для промышленности в пределах 120–130 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нашла новый рынок сбыта вместо Европы и с 1 января будет поставлять сжиженный природный газ в Турцию. Крупнейший российский производитель СПГ – компания "Новатек" – подписала соответствующий контракт на экспорт топлива.