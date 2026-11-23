23 ноября цены на природный газ в Европе выросли на 8,6% из-за прогнозов длительных холодов и перебоев со снабжением с Ближнего Востока. Запасы топлива в хранилищах уже ниже сезонных показателей, а спрос на отопление продолжает расти.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Как отмечают аналитики, это самый большой рост цены в течение одного дня за последнюю неделю, который продлил восходящий тренд на рынке третий день подряд. Европейский регион входит в период пикового зимнего потребления, однако объемы топлива в подземных хранилищах остаются ниже средних многолетних норм.

Морозы могут увеличить спрос

Новые прогнозы погоды указывают на продолжительное похолодание в Северо-Западной Европе. По данным Atmospheric G2, на этой неделе температура может быть на 3–5 °C ниже среднего показателя за 30 лет. В начале декабря отклонение от нормы может составлять 5–8 °C.

Дополнительным риском может стать снижение скорости ветра в Германии, Дании и Нидерландах. По оценке MetDesk это может уменьшить производство электроэнергии ветровыми электростанциями и увеличить потребность в других источниках энергии.

Одновременно усиливается конкуренция за свободные объемы СПГ со стороны Азии. На этой неделе в Японии, Южной Корее, а также в восточных и южных регионах Китая температура опустится ниже сезонной нормы, что увеличит спрос на отопление. Потепление в этих странах прогнозируется только с середины недели до начала декабря.

Это означает, что европейским странам придется конкурировать с азиатскими покупателями за доступные партии газа.

Поставка СПГ остается ограниченной

По словам специалистов рынка, стоимость топлива также продолжают влиять на последствия американо-иранской войны. Несмотря на частичное возобновление экспорта сырой нефти из Персидского залива, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из региона остаются ограниченными из-за боевых действий. Обострение конфликта свидетельствует о том, что перебои с транспортировкой не прекратятся в ближайшее время.

По данным Еврокомиссии от 20 ноября 2026 года газовые хранилища ЕС заполнены примерно на 70%. В то же время Комиссия отметила, что страны Евросоюза готовы к зиме и сейчас риски безопасности поставки газа не зафиксированы.

Напомним, газовые хранилища ЕС на 31 августа 2026 года были заполнены в среднем на 65% против 82% в среднем за последние 5 лет. Для достижения минимальной цели в 75% странам нужно еще более 100 ТВт·ч газа.