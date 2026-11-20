Котировки сжиженного газа в Северо-Западной Европе продолжают падать. крупные партии пропана в Европе 19 ноября торговались по $730/т, а бутан подешевел до $740/т. В целом с конца октября котировки пропана и бутана упали на $176/т и $411/т соответственно.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Enkorr.

Почему не дешевеет на границе с Украиной

В Польше и странах Балтии пропорционального понижения цен не происходит. Автомобильные партии газа на польских терминалах за неделю потеряли только $20–65/т (до $1 355–1 420/т), а с учетом доставки в украинскую границу стоимость составляет $1 433–1 500/т.

Польские трейдеры отмечают, что свободного ресурса для продажи в Украине мало, поэтому поставщики сами выбирают покупателей.

Внутри Польши это уже подтолкнуло розничные цены на АЗС выше 4 злотых за литр (около 69% цены бензина А-95), а высокий спрос поддерживает сезон сушки кукурузы.

Сложной остается и железнодорожная логистика: на польско-украинской границе ресурс предлагают по $1 400/т, но из-за нехватки локомотивов в Украине оборот цистерн вырос с одной до двух недель.

В то же время, литовский производитель ORLEN Lietuva сохранил цену для украинских компаний на уровне $1 150/т, но вторую неделю подряд урезает квоты — не более одной машины на покупателя.

Ситуация на юге и прогноз на декабрь

Ограниченным остается предложение и на южном направлении из-за дефицита ресурса в Средиземном море и погодных условий. В румынском Галаке автомобильные партии газовой смеси продавали по $1300/т, а пропан — по $1100–1250/т.

В то же время, участники рынка ожидают облегчения в декабре. На фоне общеевропейского падения котировок алжирская госкомпания Sonatrach (ориентир для средиземноморского рынка) может снизить декабрьские цены на пропан примерно на $100/т, а на бутан сразу на $300/т.

Напомним, в октябре Украина импортировала 63 тыс. тонн сжиженного газа - на 9% меньше, чем в сентябре, и на 23% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Из-за задержек на границе, проблем с поставкой через Дунай и сокращения предложения в Европе на рынке возник дефицит горючего.