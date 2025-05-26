Газовые резервы Украины пополнены более чем на 1 миллиард кубометров

Украина закачала более 1 миллиарда кубометров природного газа в подземные хранилища с начала сезона закачки, который стартовал 17 апреля.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ExPro.

Сколько газа уже скачала Украина в 2025 году

С 17 апреля по 24 мая 2025 года в подземные газохранилища Украины было закачано 1,06 млрд кубометров природного газа — больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,03 млрд куб м). Несмотря на более поздний старт сезона из-за холодной погоды в апреле и повреждения инфраструктуры в результате российских атак, темпы закачки растут.

В мае уже накачано почти 800 млн куб м газа — это на 40% больше, чем в прошлом году за тот же период.

Суточный объем закачки 24 мая достиг 47 млн куб м — самого высокого показателя с октября 2023 г. В то же время уровень добычи еще не вернулся к довоенному — до 54 млн куб м в сутки, как в январе.

Об импорте газа

Рост объемов закачки газа в украинские подземные хранилища прежде всего связан с увеличением импорта. Пока ежедневный импорт природного газа превышает 20 млн кубометров — это самый высокий показатель с февраля 2025 года.

В феврале Украина была вынуждена импортировать 512 млн куб м газа для покрытия дефицита, вызванного падением внутренней добычи из-за массированных российских ударов, холодной погоды и низких запасов в хранилищах.

Основным импортером в мае остается НАК "Нафтогаз Украины". В то же время, частные компании также начали небольшие поставки — готовясь к возможному полноценному восстановлению коммерческого импорта, если внутренние цены превысят европейские.

Наибольшие объемы газа поступают из Венгрии — около 9,1 млн куб. м ежесуточно, и из Польши — 5,9 млн куб. м. Оба направления уже используются на полную мощность и остаются забронированными на ближайшие месяцы.

На фоне полной загрузки венгерского и польского маршрутов Украина с середины мая возобновила импорт газа из Словакии. Хотя словацкое направление дороже, его пропускная способность значительно выше – до 42 млн кубометров в сутки (для сравнения: Венгрия – 9,76 млн, Польша – 5,15 млн).

Объемы импорта из Словакии постепенно растут — с 0,4 млн куб м 15 мая до 5,2 млн куб м 25 мая. Этот маршрут может стать ключевым для увеличения импорта в ближайшее время.

Украина также рассматривает "Вертикальный коридор" как дополнительный вариант импорта – это маршрут с Юга Европы через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову. Пока он не используется из-за высокой стоимости транспортировки.

Впрочем, операторы ГТС этих стран инициировали запуск продукта ROUT1 с пониженными на 25% тарифами. Если их утвердят регуляторы, это может сделать балканское направление привлекательным для поставки газа в Украину.

По состоянию на 24 мая 2025 года в украинских подземных хранилищах накоплено 6,46 млрд кубометров природного газа.

Украина готовится к рекордному импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, которые импортировались в предыдущие сезоны.