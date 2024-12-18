Где была и с кем встречалась Юлия Свириденко за границей в декабре: что пообещали партнеры (ФОТО)

В декабре 2024 года министр экономики Украины Юлия Свириденко совершила несколько рабочих визитов за границу. С какими иностранными инвесторами она встретилась и что они пообещали сделать для Украины, пишет Delo.ua.

Поездка в США и встреча с американским бизнесом

В ходе рабочего визита в США глава Минэкономики Украины провела несколько встреч. В частности, украинская делегация обсудила с партнерами планы на следующий год в нескольких областях.

Украинская делегация в США. Фото: Facebook

В своем сообщении на Facebook Свириденко отметила, что одной из ключевых тем была энергетика.

"С и.о. помощника государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Лорой Лохман и заместителем государственного секретаря США Хосе Фернандезом обсудили, как можем усилить наши усилия по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры, локализовать производства американского энергетического оборудования в Украине и сотрудничать в сфере критических материалов" – говорится в ее сообщении.

Кроме того, во время 5th Energy Transition Forum 2024 года Свириденко представила конкретные инвестиционные проекты в сфере энергетики.

В ходе визита в США глава Минэкономики также встречалась в Нью-Йорке с представителями бизнеса из других секторов – логистика, медицинский сектор, страховые и финансовые компании. Она сообщила, что с ними обсудили барьеры, сдерживающие инвесторов перед выходом на украинский рынок. Также договорились активнее взаимодействовать в рамках Business Advisory Council, чтобы решать эти проблемы.

В ходе встречи с Deloitte обсудили, как можно помочь украинскому бизнесу разрабатывать bankable проекты и привлекать инвестиции.

В разрезе торговли подняли вопрос пересмотра антидемпинговых пошлин на украинскую сталь.

"Нам важно, чтобы украинские металлурги получили больший доступ к рынку США. С первым заместителем министра торговли США Доном Грейвсом и торговым представителем США Кэтрин Тай подняли вопрос обновления Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве между Украиной и США, которое было принято в 2008 году", – сообщила Свириденко.

Она заявила, что Украина готова подписать протокол к соглашению в начале января 2025 года. Это важный шаг для создания прозрачной бизнес-среды и привлечения инвестиций в Украину, особенно в контексте послевоенного восстановления.

Также, по словам министра экономики, с первым заместителем директора-распорядителя International Monetary Fund Гитой Гопинати и вице-президентом World Bank из Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани обсудили поддержку Украины в 2025 году. Таким образом, Украина может рассчитывать на финансирование в следующем году.

С US International Development Finance Corporation обсудили планы по страхованию от военных рисков, финансирование ипотечных программ и финансовые инструменты бизнеса, которые предлагает DFC. Компания системно поддерживает частный сектор в Украине, совершила уже 24 транзакции, которые в основном касались защиты инвесторов от политических рисков.

Украинская делегация имела также встречу с USAID — US Agency for International Development. В первую очередь, говорили о приоритетах в финансировании на следующий год — это поддержка бизнеса, помощь в осуществлении реформ, в частности, реформы таможни, а также программы для усиления рынка труда.

Визит в США. Фото: Facebook

Рабочий визит в Лондон

Украинская делегация совершила также краткий, но очень продуктивный визит в Великобританию.

Так, во время поездки было подписано важное соглашение с ЕБРР по восстановлению украинской энергетической инфраструктуры.

Поездка в Великобританию. Фото: Facebook

Кроме того, "Укрнафта" подписала кредитное соглашение на €80 млн на строительство нового современного газового поколения. Займ ЕБРР будет также софинансирован за счет инвестиционных грантов в размере €9,5 млн от Нидерландов и €12,5 млн от США, которые будут направлены через Специальный фонд ЕБРР и позволят "Укрнафте" построить дополнительные мощности газовой распределенной генерации.

Также было подписано соглашение о государственных гарантиях к этому соглашению совместно с первым вице-президентом Юргеном Ригтеринкой.

Кроме того, украинская делегация подписала меморандум о сотрудничестве с британским агентством Made in Britain.

Поездка в Великобританию. Фото: Facebook

"Это партнерство усилит политику "Сделано в Украине". Агентство имеет более 10 лет опыта на рынке и объединяет тысячи британских компаний, которые создают товары с высокой добавленной стоимостью. Нам важно прежде всего привлекать подобный опыт для продвижения товаров, созданных в Украине. С другой стороны заручиться поддержкой для лучшего доступа украинских производителей на рынок Великобритании и углубления сотрудничества между бизнесами из обоих государств", — рассказала Свириденко.

В ходе встречи с Тони Блэром обсудили планы на 2025 год, в частности, совместные проекты по привлечению инвестиций в Украину.

Поездка в Японию

Также в декабре команда Минэкономики совершила важную поездку в Японию.

В совместном заседании Координационного совета по экономическому сотрудничеству с Японией и Комитета делового сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса "Кейданрен" приняли участие более 100 японских компаний и 20 представителей украинского бизнеса, работающих в сфере машиностроения, производства промышленного оборудования, сельского хозяйства, торговли и IT.

Украинская делегация в Японии. Фото: Facebook

Свириденко сообщила, что вместе с главой Комитета сотрудничества с Украиной Keidanren Фумия Кокубу подписали меморандум, который усилит сотрудничество украинских и японских бизнесов.

Отдельное внимание во время встречи уделили энергетике. Призвали японских коллег поддержать Украину в поставках энергетического оборудования для распределенной генерации и солнечных электростанций для критической инфраструктуры. Также попросили содействия в приобретении специальной техники и оборудования для "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго", а также техники для расчистки завалов и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

"Поддержка JICA уже достигла $1,5 млрд и охватывает почти все ключевые сферы. Это действительно неоценимый вклад в укрепление устойчивости Украины", — заявила глава Минэкономики.

Украинская делегация в Японии. Фото: Facebook

Также команда Минэкономики приняла участие в масштабном бизнес-форуме, организованном JETRO в Токио.

Во время него было объявлено, что японская машиностроительная компания и ее украинские партнеры планируют запустить производство пикапов в Украине по технологии крупноузловой сборки (SKD). Следующий шаг – переход к мелкоузловой сборке (CKD).

Еще одна ключевая тема всех встреч – финансовая поддержка Украины, поскольку в эти дни завершаются обсуждения в Парламенте бюджета Японии на 2025 год.

"Сегодня Япония — второй крупнейший донор нашего бюджета, предоставив лишь в 2024 году более 4,2 млрд долларов бюджетной поддержки. Мы безгранично за это благодарны и искренне надеемся на дальнейшую поддержку", — сообщила Свириденко.

Кроме того, обсуждали на встречах и торговлю и улучшение доступа украинской продукции на японский рынок.

В частности, стало известно, что Япония создаст координационный совет для восстановления украинской инфраструктуры. У страны есть опыт ликвидации стихийных бедствий, технологии и производства, необходимых для восстановления, и их экспертиза поможет Украине ускорить процесс восстановления разрушенных объектов с привлечением украинского и японского бизнесов.