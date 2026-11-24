Германия планирует с начала 2027 года ввести трехмесячное ограничение цен на бензин и дизель. Так правительство хочет защитить водителей от подорожания горючего, вызванного войной в Иране и перебоями со снабжением энергоносителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Как будут работать ограничения

Согласно обновленному законопроекту Министерства экономики Германии, максимальную цену горючего на обычных АЗС будут определять ежедневно в полдень по специальной формуле. Для ее расчета будут учитываться оптовая стоимость горючего, налоги и предельная торговая маржа: 15 евроцентов за литр бензина и 20 евроцентов за литр дизеля.

В документе говорится о "краткосрочном кризисном вмешательстве", которое должно происходить так, чтобы "ожидания по прибыли не были полностью устранены".

Новые правила не будут распространяться на АЗС вдоль национальных автомагистралей. Они составляют около 3% из 15000 заправочных станций страны. Также федеральные земли сумеют устанавливать собственные региональные ограничения.

Когда заработают новые правила

Ранее коалиция канцлера Фридриха Мерца согласовала введение ограничений, продлив договоренности, достигнутые в сентябре. Однако предыдущий вариант законопроекта предусматривал более жесткие условия: контроль цен должен начинаться только тогда, когда внутреннее подорожание горючего превышало средний показатель в других странах ЕС более чем на 5 процентных пунктов в течение трех недель. Это требование убрали.

По плану ограничения будут действовать до конца марта 2027 года. При определенных условиях их можно будет продлить до декабря 2027 года. Окончательное решение должно принять правительство. Голосование по законопроекту и отдельному нормативному акту запланировано на 2 декабря.

Ранее сообщалось. что коалиция канцлера Фридриха Мерца утвердила финансовый пакет в размере 1,6 миллиарда евро для нейтрализации последствий удорожания энергоносителей. Главным решением стало временное снижение налога на бензин на 17 евроцентов за литр, которое будет действовать в течение двух месяцев.