Германия в 2026 году выделила Украине €11,55 млрд военной помощи. Это почти в шесть раз больше, чем в 2022 году, когда объем поддержки составил €2 млрд. На 2027 год немецкое правительство запланировало еще €11,6 млрд.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В то же время, сотрудничество двух стран охватывает не только поставки оружия, но и совместное производство беспилотников, роботизированных комплексов и другой военной техники.

Как росла помощь Германии

Объем ежегодной военной поддержки Украины со стороны ФРГ изменялся следующим образом:

в 2022 году – €2 млрд;

в 2023 году – €5,4 млрд;

в 2024 году – €7,1 млрд;

в 2025 году – €8,3 млрд;

в 2026 году – €11,55 млрд.

В общей сложности за пять лет помощь достигла €34,35 млрд.

Какое оружие Германия передает Украине

По данным министерства, одно из главных направлений поддержки – противовоздушная оборона. Германия поставляет Украине системы IRIS-T и Patriot, ремонтирует ракеты PAC-2, подключилась к закупке PAC-3 и обеспечивает обслуживание зенитных установок Gepard.

Также страна направила €20 млн в Фонд развития дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами".

Пять совместных оборонных производств

По программе Build with Ukraine, Украина и Германия запустили пять проектов общей стоимостью €1,1 млрд. Они предусматривают производство беспилотников и наземных роботизированных комплексов на территории Германии за финансирование немецкого правительства.

Речь идет о производстве Linza; Anubis и Seth-X; TerMIT; реактивных беспилотников "Барс" и "Рысь PRO".

Страны также работают над общими проектами в сфере противоракетной обороны, обмена боевыми данными и подготовки военных.

Что планируют на 2027 год

В следующем году Германия планирует выделить Украине 11,6 млрд. евро военной помощи. Среди направлений дальнейшего сотрудничества – производство дронов, развитие ПВО и антибаллистическая инициатива Freyja.

Отдельно страны прорабатывают возможность производства в Украине немецкой военной техники: танков Leopard, боевых машин пехоты Marder, установок Gepard, самоходных артиллерийских установок PzH 2000, мостоукладчиков Biber и ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer.

Также предусмотрено сотрудничество в производстве беспилотников и роботизированных комплексов в Германии по украинским лицензиям, поставкам немецких комплектующих и модернизации украинских оборонных предприятий.

Ранее сообщалось, что Германия выделит 300 млн. долларов на очередной пакет военной помощи Украине в рамках инициативы PURL, предусматривающей закупку американского вооружения.