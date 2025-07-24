Гетманцев объяснил, какие выгоды получит Украина от нового пакета санкций против России

Новые ограничения из 18-го пакета санкций против России, принятые на прошлой неделе Европейским Союзом, направлены на уменьшение энергетических доходов Кремля, ослабление банковской системы, ВПК и борьбу с обходом санкций.

В интервью Delo.ua глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев очертил, как именно новые санкции ЕС будут работать в пользу Украины.

Что получит Украина от нового пакета санкций

Принятие Европейским Союзом 18-го пакета санкций против России направлено на системное усиление экономического давления на страну-агрессора. Как пояснил Гетманцев, новые ограничения значительно снижают способность РФ финансировать войну, поддерживать банковскую систему и производить оружие.

По словам Гетманцева, санкции ЕС имеют четыре ключевых направления:

1. Удар по энергетическому сектору РФ. Снижена предельная цена на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель. Внедрен динамический механизм ее пересмотра – теперь предельная стоимость будет на 15% ниже средней рыночной цены нефти марки Urals за шесть месяцев. Также запрещены транзакции, связанные с "Северным потоком – 1" и "Северным потоком – 2", и импорт продуктов переработки из российской нефти. В санкционный список внесено еще 105 судов теневого флота, осуществляющих перевозку российской нефти, — всего их уже 444. Ограничения касаются не только российских, но и международных компаний, а также ключевого индийского нефтеперерабатывающего завода, аффилированного с "Роснефтью".

2. Блокирование банковских операций. ЕС полностью запретил транзакции с 23 российскими финансовыми учреждениями, которые уже были под санкциями, а также частично ограничил работу еще 22 банков.

3. Ослабление оборонной индустрии РФ. Введены новые ограничения на экспорт технологий и товаров двойного назначения на сумму около 2,1 млрд. евро (по оценкам 2024 года). Добавлены 55 новых позиций, направленных на ослабление военно-промышленного комплекса. Под санкции попали и компании из Китая и Беларуси, поставляющие продукцию, используемую в войне против Украины.

4. Борьба с обходом санкций. ЕС вводит новые меры по предотвращению избежания санкций через третьи страны и фиктивные структуры. Под санкции подпадают компании, участвующие в схемах обхода ограничений.

Гетманцев подчеркнул, что каждый новый пакет санкций – не мгновенное, но последовательное ограничение возможностей России финансировать агрессию.

"Конечно, это не "волшебная таблетка", которая сразу остановит войну, но это очередной шаг, направленный на то, чтобы "цена" войны становилась для государства-агрессора все дороже, пока она не дойдет до понимания необходимости ее прекращения", - подытожил он.

Полное интервью с председателем Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым читайте вскоре на сайте Delo.ua.