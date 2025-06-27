Гетманцев заявил о большом количестве нелегальных обменников: официально зарегистрировано почти 4000 пунктов

В I квартале 2025 года обменные пункты задекларировали авансовые взносы по налогу на прибыль на сумму 240,7 млн. грн. Это на 26,3% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (190,6 млн грн). Но главной проблемой на валютном рынке остается наличие нелегальных обменников, не уплачивающих налоги.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, в течение января-мая 2025 плательщики уплатили 429,5 млн грн авансовых взносов, что на 102,1 млн грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Кроме того, дополнительные поступления по авансовым взносам в I квартале 2025 года от плательщиков, имеющих обменные пункты, составляют 73,2 млн грн.

Гетманцев отметил, что по состоянию на 1 июня 2025 г. в Реестре обменных пунктов значится 3 701 пункт, принадлежащих 57 юридическим лицам.

Гетманцев считает, что проблема нелегального валютного рынка не решена

"В то же время, обращает на себя внимание большое количество нелегальных обменников, где можно поменять во что бы то ни стало, расчетных центров, через которые можно перечислить что угодно куда угодно. Конечно, анонимно и без налогов", — подчеркнул Гетманцев.

Он рассказал, что в качестве эксперимента попросил помощников проверить пункты по улице Саксаганского в Киеве. Среди двух десятков очень заметных обменников с рекламными вывесками всего несколько – официальные.

"Правоохранители активно их не замечают. Интересно до какого момента? Пока это не станет влиять на гривну и платежный баланс, дольше ли? Нет слов", — резюмировал нардеп.

Отметим, что Национальный банк Украины фиксирует уменьшение количества жалоб от украинцев на пункты обмена валют, что внушает регулятору уверенность в том, что вопрос решен. Но главной проблемой на валютном рынке остается наличие нелегальных обменников, не уплачивающих налоги.

Так, Нацбанк в 2024 году провел 150 проверок 17 компаний, имеющих лицензии на обмен валют, и начислил 5,6 млн грн штрафов.

Гетманцев считает, что основной проблемой валютного рынка являются нелегальные обменники и нелегальные телеграмм-каналы, несмотря на очевидный состав преступления в их действиях и яркую рекламу, упорно не замечает Национальная полиция.

"Эти обращения игнорируются, а мошенники продолжают беспрепятственно "работать", не платя армии ни копейки", – подчеркнул Гетманцев.

Отметим, украинцы жалуются, что обменники устанавливают двойные курсы на доллар в зависимости от года его выпуска, поэтому депутаты призвали правоохранительные органы отреагировать на эти случаи.