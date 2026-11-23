Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назначил российского чиновника Алексея Ферапонтова своим заместителем и руководителем Департамента ядерной энергетики, несмотря на протесты Украины и ряда западных стран и призывы международных организаций.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Сам Гросси утверждал, что, мол, опирался на профессионализм Ферапонтова, а по поводу национальности работника ему безразлично.

Ферапонтов начнет работу в новой должности в начале 2027 года. Он будет отвечать за международное сотрудничество и технологическую поддержку мирной атомной энергетики.

Заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов в комментарии российскому государственному пропагандистскому агентству ТАСС заявил, что Департамент ядерной энергетики МАГАТЭ с момента основания организации возглавляли представители СССР и России.

По словам Устинова, против назначения Ферапонтова выступали не только украинские представители, но и некоторые западные члены Совета управляющих МАГАТЭ. Он отметил, что Гросси принял решение, несмотря на оказываемое давление.

Украина обвинила чиновника в легитимизации оккупации ЗАЭС

Министерство иностранных дел Украины еще 17 ноября выразило протест против назначения Ферапонтова. В ведомстве подчеркнули, что он причастен к легитимизации российского захвата Запорожской атомной электростанции.

В МИД предупреждали, что такое назначение может создать условия для усиления российского влияния на международный институт, который должен оставаться независимым и беспристрастным. Оно также противоречило бы принципам международного права и решениям органов самого МАГАТЭ, неоднократно требовавших от России прекратить противоправные действия в отношении Запорожской АЭС и вернуть контроль над ней Украине.

Отметим, что именно Ростехнадзор незаконно выдал лицензию на работу оккупированной россиянами украинской АЭС. В 2024 году Ферапонтов посещал ЗАЭС с "рабочим визитом". С февраля 2023 года российское чиновник находится под санкциями Украины.

В свою очередь, в Министерстве энергетики также предостерегали, что такое кадровое решение может создать опасный международный прецедент и подорвать доверие к системе международного регулирования в сфере ядерной энергетики.

Также министр энергетики Денис Шмигаль призвал МАГАТЭ к полной международной изоляции России, а также инициированию санкций и приостановлению ее членства в организации.