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Финляндия поможет украинской налоговой повысить доверие: на четырехлетний проект дадут €1,6 млн
Государственной налоговой службы Украины ( ГНС ) будет сотрудничать с налоговой администрацией Финляндии (VERO). 7 апреля главы ведомств двух стран — Руслан Кравченко и Маркку Хейкура — подписали Меморандум о технической помощи для повышения доверия к налоговой службе нашего государства.
Об этом сообщил глава ГНСУ Руслан Кравченко.
По его словам, у финской налоговой администрации высокий уровень доверия среди граждан своей страны. По результатам последнего опроса 93% финнов считают уплату налогов важной гражданской обязанностью. Это результат прозрачности, ориентации на клиента и активного применения информационных технологий в работе с налогоплательщиками. Украина стремится добиться такого же результата.
ГНСУ будет работать с VERO в рамках проекта по трем ключевым направлениям:
- повышение добродетели. Этот этап будет предусматривать проведение тренингов по противодействию коррупции, разработке и внедрению современной методологии обучения;
- управление реформами и рисками. Планируется внедрение модели управления проектами, усиление управления инвестиционными рисками, информационная безопасность ;
- повышение доверия к ГНС. Это направление предполагает опрос общественности по поводу уровня доверия, регулярный пересмотр стратегических целей, постоянную открытую коммуникацию с налогоплательщиками .
Проект рассчитан на 2025-2028 годы и будет финансироваться правительством Финляндии. Его стоимость 1,6 млн. евро.
"Особое внимание сосредоточим на финском опыте взаимодействия со всеми правительственными организациями и министерствами для борьбы с отмыванием средств и экономическими преступлениями ", — подчеркнул Кравченко и добавил, что в прошлом году предприятия с существенной финской долей капитала уплатили в сводный бюджет Украины на 29% больше, чем в 2023 году. При этом 100% уплаты в бюджет осуществили 50 из 54 крупнейших плательщиков.
Напомним, налоговая служба расширила свои инструменты контроля за онлайн-продажами. Теперь она систематически отслеживает граждан и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих за них денежные переводы.