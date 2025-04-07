Финляндия поможет украинской налоговой повысить доверие: на четырехлетний проект дадут €1,6 млн

Государственной налоговой службы Украины ( ГНС ) будет сотрудничать с налоговой администрацией Финляндии (VERO). 7 апреля главы ведомств двух стран — Руслан Кравченко и Маркку Хейкура — подписали Меморандум о технической помощи для повышения доверия к налоговой службе нашего государства.

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Об этом сообщил глава ГНСУ Руслан Кравченко.

По его словам, у финской налоговой администрации высокий уровень доверия среди граждан своей страны. По результатам последнего опроса 93% финнов считают уплату налогов важной гражданской обязанностью. Это результат прозрачности, ориентации на клиента и активного применения информационных технологий в работе с налогоплательщиками. Украина стремится добиться такого же результата.

ГНСУ будет работать с VERO в рамках проекта по трем ключевым направлениям:

повышение добродетели . Этот этап будет предусматривать проведение тренингов по противодействию коррупции, разработке и внедрению современной методологии обучения;

управление реформами и рисками. Планируется внедрение модели управления проектами, усиление управления инвестиционными рисками, информационная безопасность ;

внедрение модели управления проектами, усиление управления инвестиционными рисками, информационная безопасность повышение доверия к ГНС. Это направление предполагает опрос общественности по поводу уровня доверия, регулярный пересмотр стратегических целей, постоянную открытую коммуникацию с налогоплательщиками .

Проект рассчитан на 2025-2028 годы и будет финансироваться правительством Финляндии. Его стоимость 1,6 млн. евро.

"Особое внимание сосредоточим на финском опыте взаимодействия со всеми правительственными организациями и министерствами для борьбы с отмыванием средств и экономическими преступлениями ", — подчеркнул Кравченко и добавил, что в прошлом году предприятия с существенной финской долей капитала уплатили в сводный бюджет Украины на 29% больше, чем в 2023 году. При этом 100% уплаты в бюджет осуществили 50 из 54 крупнейших плательщиков.

Напомним, налоговая служба расширила свои инструменты контроля за онлайн-продажами. Теперь она систематически отслеживает граждан и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих за них денежные переводы.