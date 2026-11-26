Комиссия по коммуникациям и мультимедиа Малайзии подала два судебных тяжба против компании Google, входящей в холдинг Alphabet, требуя возмещения убытков почти на 150 миллионов долларов за ненадлежащую модерацию контента на YouTube. В каждом из двух исков регулятор просит взыскать по 300 миллионов малазийских рингитов, что эквивалентно 72,9 миллиона долларов или 145,8 миллиона долларов совокупно.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Wall Street Journal.

Первый иск касается обвинений в том, что Google не приняла надлежащих мер против материалов с онлайн-гемблингом, мошенничеством и обманом пользователей, в то время как азартные игры в Малайзии в большинстве своем запрещены без специальной лицензии или прямого разрешения закона.

Второй иск связан с повторной публикацией на видеохостинге контента блоггера Вана Мухаммада Азри Вана Дериса, известного под псевдонимом Papagomo, вопреки действующему судебному запрету.

Статистика жалоб регулятора, позиция YouTube и усиление контроля в Азии

По данным малайзийского ведомства, с 1 января по 28 октября оно направило в YouTube 74 703 обращения, почти все из которых касались нелегальных азартных игр в интернете. В регуляторе заявили, что платформа оставила без ответа 4 950 жалоб по гемблингу, а еще в 1 468 случаях реагировала или удаляла материалы более 30 дней, в то же время сумма исковых требований отражает расходы государственных ресурсов на проработку более 50 тысяч вредных онлайн-публикаций.

Представитель YouTube в ответ отметил, что сервис соблюдает местное законодательство, проверяет контент согласно собственным правилам и взаимодействует с правительством, пытаясь соединить безопасность платформы со свободой слова и доступом к информации.

Эти судебные процессы происходят на фоне всеобщего усиления надзора за онлайн-платформами в Юго-Восточной Азии, где Индонезия ограничила доступ к соцсетям для детей до 16 лет и вызвала представителей Google и Meta для проверки соблюдения требований, а Сингапур применяет закон о борьбе с вредоносным контентом для блокирования отдельных публикаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Google наказали в ЕС на 403 миллиона евро за незаконный сбор геолокации пользователей. Ирландская комиссия по защите данных назначила компании штраф, эквивалентный около 463 миллионам долларов, за нарушение правил обработки геолокационных данных.