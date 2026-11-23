Горнодобывающая компания из Объединенных Арабских Эмиратов International Resources Holdings согласовала принципиальные финансовые условия потенциального денежного предложения по покупке дублинской компании Kenmare Resources Plc за 352,8 миллионов фунтов стерлингов (около 464 миллионов долларов). Договор позволит компании из Абу-Даби выйти на рынок титановых минералов и диверсифицировать свой портфель африканских активов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

International Resources Holdings является дочерней структурой конгломерата International Holding Co. стоимостью более 200 миллиардов долларов, возглавляемым шейхом Тахнуном бином Заидом Аль Нагаяном — братом президента ОАЭ.

Предложенная сумма сделки предусматривает премию более 100% от стоимости акций Kenmare в начале октября, непосредственно перед тем, как стало известно о заинтересованности покупателя из Абу-Даби.

Условия завершения сделки и активы Kenmare в Мозамбике

Для эмиратской компании приобретение Kenmare станет точкой входа в сектор минеральных песков в дополнение к уже имеющимся медному комплексу Mopani в Замбии и оловянным шахтам Bisie в Демократической Республике Конго. В то же время, окончательное объявление твердого намерения сделать предложение зависит от выполнения ряда предварительных условий.

Компания Kenmare руководит месторождением титановых минералов Moma в Мозамбике, получая основной доход от продажи титансодержащего ильменита, и в настоящее время ведет затяжные переговоры с правительством страны по продлению прав на переработку и экспорт минералов с повышением ставки рентной платы в бюджет, завершение которых является одним из бюджетов.

Совет директоров Kenmare единогласно склоняется к тому, чтобы рекомендовать акционерам принять предложение, учитывая значительную премию к цене и длительное снижение цен на минеральные пески, а стороны дополнительно обсуждают предоставление со стороны International Resources Holdings 25 миллионов долларов промежуточного финансирования для поддержки компании до закрытия сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что горнорудная компания Ferrexpo временно останавливает производство в Украине из-за проблем с электроснабжением после обстрелов. Нестабильная подача электроэнергии возникла в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру, в то же время поставка продукции европейским клиентам будет продолжаться за счет складских запасов.