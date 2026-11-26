Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине пакета оборудования и услуг для технического обслуживания истребителей F-16 на сумму 621,9 млн долларов.

Как пишет Dilo, об этом сообщили на сайте Государственного департамента США.

Ориентировочная стоимость сделки – $621,9 млн

Соединенные Штаты одобрили потенциальную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания истребителей F-16 на $621,9 млн.

Как сообщили в Госдепе США, пакет предусматривает поставку пиротехнических устройств для самолетов, лабораторного оборудования и транспортного обеспечения.

В Госдепартаменте отметили, что реализация потенциальных продаж усилит возможности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, а также будет способствовать выполнению задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности. В частности, речь идет об укреплении возможностей украинской противовоздушной обороны.

Подрядчиков для выполнения контракта будут выбирать на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством США о закупках.

Покупку профинансируют Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Средства США для этого соглашения не будут привлекаться.

В конце октября Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 комплексов Patriot и оборудования на 2,1 миллиарда долларов.

Там особо подчеркнули, что Киев оплатит закупку за счет взносов от Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также из национальных средств, профинансированных за счет кредита Европейского Союза в поддержку Украины.