Госинститут "Укррыбпроект" приобрели на аукционе за 61 млн грн: что известно о победителе

Онлайн-аукцион по приватизации государственного института "Укррыбпроект", проходивший в системе "Prozorro.Продажи", завершился с финальной ценой более 61 млн грн. Стартовая стоимость объекта составила 7,5 млн грн, так что в результате торгов она выросла более чем в восемь раз до 61 млн грн. Победителем стала компания "СФ Юкрейн Пропертиз".

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Фонда госимущества.

"Укррыбпроект" продали

Фонд госимущества провел онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Укррыбпроект", расположенного в Киеве.

Торги прошли в электронной системе "Prozorro.Продажи" и собрали 11 участников. Благодаря высокой конкуренции стартовая цена лота в 7,53 млн грн выросла более чем в восемь раз и достигла 61,1 млн грн.

Дополнительно победитель должен уплатить еще 12,22 млн грн НДС, так что общий экономический эффект для государства превысит 73 млн грн.

Самую высокую ставку на аукционе сделала компания "СФ Юкрейн Пропертиз". После завершения расчетов с учетом НДС в собственность покупателя перейдет предприятие, расположенное в Шевченковском районе Киева. Объект включает в себя девять единиц недвижимого имущества общей площадью более 3 тыс. м², девять единиц оборудования и инвентаря, а также 11 транспортных средств.

Среди условий приватизации – погашение долгов по заработной плате и перед бюджетом в течение шести месяцев и сохранение коллектива без увольнений

Что известно о победителе?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "СФ Юкрейн Пропертиз" было зарегистрировано в 2017 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 1 млн грн.

Виды деятельности компании обхватывают несколько направлений. Основным является поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха.

Кроме этого, компания занимается производством хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, включая торты и пирожные непродолжительного хранения. Также в сферу деятельности входят услуги по аренде разнообразного оборудования, техники и товаров, а также операции по покупке и продаже собственной недвижимости.

Бенефициарный владелец – Супруненко Александр.

Добавим, за первый квартал ФГИУ провел 130 приватизационных аукционов объектов малой приватизации на общую сумму 404,9 млн гривен, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым дорогим объектом стало "Информационно-аналитическое агентство" - его финальная цена превысила 41 млн грн.