Госпрограмма по разминированию: аграриям вернули более 2 тысяч гектаров земли

С начала реализации государственной программы компенсации за разминирование аграрных земель в Украине в сельскохозяйственный оборот возвращено более 2 тысяч гектаров угодий.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Разминирование сельхозугодий

Только в мае операторы противоминной деятельности завершили работы на шести участках общей площадью более 626 га в Николаевской, Харьковской и Киевской областях.

Общая сумма компенсаций составила около 35 млн грн.

В рамках государственной программы компенсации за разминирование аграрных земель в Украине очищено 2025 гектаров угодий. Среди ключевых направлений — участки в Шевченковской общине Харьковщины, где саперы изъяли десятки взрывоопасных предметов, в том числе авиационные ракеты, артснаряды и кассетные боеприпасы. В настоящее время эти территории готовы к сельскохозяйственному использованию.

Всего с начала действия программы заключено и исполнено 19 договоров. Наибольшие объемы очищенных земель зафиксированы в Киевской области – 1224 га, Николаевской области – 501 га, Харьковской области – 279 га, Херсонской области – 21 га. За выполненные работы операторам было выплачено более 107 млн грн. Фермеры продолжают подавать новые заявки, что свидетельствует об эффективности и доверии к механизму поддержки.

Разминирование Украины

Государство компенсирует 100% стоимости разминирования агроземель для сельхозпроизводителей, решивших очистить свои участки после 15 апреля 2024 года. Землю будет разминировать тот сертифицированный оператор противоминной деятельности, отвечающий определенным условиям и предложивший самую низкую цену на аукционе в системе Prozorro.

Отметим, Украина сейчас – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и сейчас составляют 29,8 миллиарда долларов США.

Всего с начала полномасштабной войны потеряла 20,5% своих сельскохозяйственных земель, что существенно повлияло на аграрный сектор страны.