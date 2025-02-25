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Государственный грант помог предприятию из Львовской области увеличить объемы производства

Государственный грант помог предприятию из Львовской области увеличить объемы производства
Ранее в компании работало 6 сотрудников, а сейчас их – 33. Фото: Минэкономики.

С 15 февраля 2025 года стартовала первая волна приема заявок на получение грантов для предприятий перерабатывающей промышленности. Украинские предприятия этой отрасли могут получить до 8 млн грн на условиях софинансирования от государства. Благодаря этому проекту, предприятие “Репласт” со Львовщины смогло увеличить объемы своего производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что известно о предприятии

Предприятие "Репласт" из Львовской области специализируется на производстве пластиковых изделий для разных отраслей — от товаров общего потребления до строительной индустрии. В 2022 году компания подала заявку на грант для перерабатывающих предприятий от Минэкономики.

Сначала заявку отклонили из-за технической ошибки в документах, но со второй попытки предприятие получило 8 млн грн на закупку новых прессформ для изготовления строительных изделий. Это позволило обновить оборудование, оперативно адаптироваться к изменениям рынка и улучшить конкурентоспособность на фоне иностранных производителей.

Одним из условий получения гранта является создание от 5 до 25 новых рабочих мест в зависимости от уровня зарплаты, и "Репласт" успешно выполнил это требование. Ранее в компании работало 6 сотрудников, а сейчас их – 33.

О грантах для перерабатывающих предприятий

Программа "Гранты для перерабатывающих предприятий" позволяет получить финансирование предпринимателям, при условии, что они не работают на временно оккупированных территориях или в России. Грант можно использовать для покупки, доставки, монтажа и запуска производственного оборудования.

Максимальная сумма гранта составляет 8 млн грн. Грант предоставляется на условиях софинансирования:

  • 50% на 50%;
  • или прифронтовых и деоккупированных территорий — 80% на 20% со стороны государства и заявителя соответственно.

Для получения гранта необходимо создать от 5 до 25 рабочих мест в зависимости от уровня заработной платы. Кроме того, заявитель обязан в течение 3 лет уплатить налоги, сумма которых не должна быть меньше полученной грантовой суммы.

Программа является частью государственной политики развития украинских производителей под брендом "Зроблено в Україні".

Как гранты помогли бизнесу

Напомним, бренд крафтовой продукции из лаванды воспользовался программой и закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья. Продукцию можно купить в любое время года. Это – эфирные масла, соевые свечи, мыло-скрабы и другие натуральные изделия.

Кроме того, на грантовые средства предпринимательница   открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе Она расширила помещение языкового центра, обустроила его мебелью и техникой, а также наняла преподавателей. В настоящее время языковой центр "Мрия" предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.

Благодаря грантовой помощи   производитель крафтовых соусов из Полтавщины масштабировал производство. Сегодня в ассортименте Try It — 9 авторских соусов: Чили-ежевика, Чесноковый айоли, Ореховый соус, Песто, Барбекю, Чимичури, Тайский соус, Соус из печеных овощей и Терияки.

Автор:
Ольга Опенько