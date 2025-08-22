Государство компенсирует 15% стоимости украинской техники: список увеличился до 656 наименований

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины уже в четвертый раз в 2025 году расширило перечень украинской промышленной техники и оборудования, 15% стоимости которых (без НДС) компенсируется государством в рамках программы "Сделано в Украине".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

По словам замминистра Андрея Телюпы, в список добавили еще 92 новые позиции, поэтому он теперь насчитывает 656 наименований от 28 предприятий. Это означает больше возможностей для бизнеса, общин и новых заказов для украинских машиностроителей.

В перечень впервые вошли четыре новых производителя: ООО "Александрийский завод подъемно-транспортного оборудования" (Кировоградская область), ООО "Харьков трактор инжиниринг" (Харьковская область), ООО "Элиз" (Запорожье) и ООО "Киевский завод ПТО". Среди новых наименований оборудования – трансформаторы разной мощности, автокраны стреловые, мостовые краны и машина разминирования МР.5100.

В настоящее время к реализации программы привлечены 25 украинских банков. Участниками могут стать предприятия и коммунальные учреждения, покупающие технику из обновленного списка.

Чтобы получить компенсацию, покупателю нужно приобрести оборудование через уполномоченный банк, подать заявление с копиями платежных документов и актом приема передачи, после чего на счет возвращается 15% стоимости приобретенной техники без НДС.

Программа действует с сентября 2024 г. и распространяется на оборудование, произведенное в Украине со степенью локализации не менее 40%. Для производителей предусмотрена возможность подать заявку в Министерство экономики с подтверждением локализации и финансовой отчетностью. В случае соответствия всем требованиям их продукция включается в официальный список.

Заметим, в начале апреля Правительство изменил правила участия в программе компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования: теперь воспользоваться ею смогут только агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР).

Однако уже в июне Минэкономики утвердило выплату почти 150 млн. грн. аграриям в рамках программы компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники. В июне 412 производителей подали заявки на 888 единиц техники и оборудования более чем на 719 млн грн.