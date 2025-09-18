Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Наличный курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,86

48,68

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государство получило более 8,9 млрд грн от крупной приватизации

приватизация
Государство получило более 8,9 млрд грн от крупной приватизации / Минэкономики

В 2024 году возобновлено проведение электронных аукционов в системе "Прозорро.Продажи" для продажи объектов крупной приватизации. По итогам первого года онлайн-аукционов государство привлекло в бюджет 8,9 млрд грн, реализовав четыре объекта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Приватизация остается среди приоритетов правительства. Цель – уменьшить долю государства в экономике и найти эффективных собственников для активов, готовых инвестировать в развитие предприятий, повысить их производительность и создать новые рабочие места.

"Продажа объектов позволила привлечь в государственный бюджет 8,9 млрд гривен, а предприятия получили шанс на новую жизнь. Мотивированные собственники стремятся возобновить и нарастить производство, повысить его эффективность, расширить экспорт и создать новые рабочие места", - отметила заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак.

Первым лотом большой приватизации стала гостиница "Украина" в Киеве, за которую соревновались трое участников. Стартовая цена 1 млрд грн выросла до более чем 2,5 млрд грн после торгов.

За продажу Объединенной горно-химической компании актив реализовали более чем за 3,9 млрд грн.

Среди успешных лотов также были два санкционных актива:

  • Газобетонный завод "Аэрок" : три участника подняли цену имущества почти вдвое - до 1,9 млрд грн.
  • "Винницабытхим": два участника увеличили цену до 608,1 млн грн. Средства по продаже санкционного имущества поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

По состоянию на 18 сентября 2025 года в системе объявлено два аукциона крупной приватизации с общей стартовой стоимостью около 4,8 млрд грн.

Среди лотов – Одесский припортовый завод и санкционный актив Мотордеталь-Конотоп. Участвовать могут все желающие, за исключением участников, связанных со страной-агрессором.

Автор:
Татьяна Гойденко