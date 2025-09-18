Государство получило более 8,9 млрд грн от крупной приватизации

В 2024 году возобновлено проведение электронных аукционов в системе "Прозорро.Продажи" для продажи объектов крупной приватизации. По итогам первого года онлайн-аукционов государство привлекло в бюджет 8,9 млрд грн, реализовав четыре объекта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Приватизация остается среди приоритетов правительства. Цель – уменьшить долю государства в экономике и найти эффективных собственников для активов, готовых инвестировать в развитие предприятий, повысить их производительность и создать новые рабочие места.

"Продажа объектов позволила привлечь в государственный бюджет 8,9 млрд гривен, а предприятия получили шанс на новую жизнь. Мотивированные собственники стремятся возобновить и нарастить производство, повысить его эффективность, расширить экспорт и создать новые рабочие места", - отметила заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак.

Первым лотом большой приватизации стала гостиница "Украина" в Киеве, за которую соревновались трое участников. Стартовая цена 1 млрд грн выросла до более чем 2,5 млрд грн после торгов.

За продажу Объединенной горно-химической компании актив реализовали более чем за 3,9 млрд грн.

Среди успешных лотов также были два санкционных актива:

Газобетонный завод "Аэрок" : три участника подняли цену имущества почти вдвое - до 1,9 млрд грн.

"Винницабытхим": два участника увеличили цену до 608,1 млн грн. Средства по продаже санкционного имущества поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

По состоянию на 18 сентября 2025 года в системе объявлено два аукциона крупной приватизации с общей стартовой стоимостью около 4,8 млрд грн.

Среди лотов – Одесский припортовый завод и санкционный актив Мотордеталь-Конотоп. Участвовать могут все желающие, за исключением участников, связанных со страной-агрессором.