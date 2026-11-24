В этом году из государственного бюджета было направлено около 2 млрд грн в поддержку установления распределенной генерации в украинских общинах. Средства предназначены для монтажа уже закупленных энергоустановок – проведения строительных работ, подключения сетей и закупки дополнительного оборудования.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время диалога с общинами в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

По его словам, со следующего года поддержка общин расширится в рамках сотрудничества с Программой развития ООН. В Украину уже доставили газотурбинное генерирующее оборудование общей мощностью более 500 МВт.

По договоренностям с руководителем ПРООН Александером Де Кроо, со следующего года заработает новый инструмент — Ukrainian Energy Installation Facility. Он упростит процедуры закупки полного цикла услуг: от проектирования объектов до дальнейшего сервисного обслуживания.

Шмыгаль отметил, что совместно с регулятором НКРЭКУ приняли решения, ускоряющие присоединение и эксплуатацию новых энергоустановок. В частности, на рынке ввели дополнительную услугу - "резерв замещения".

Этот механизм предусматривает выплату рыночной цены за электроэнергию и дополнительную компенсацию себестоимости в те часы, когда затраты на генерацию выше.

Ранее сообщалось, что имеющегося объема распределенной генерации в Киевской области недостаточно для обеспечения устойчивости столичного энергоузла. Правительство поручило ускорить запуск новых мощностей на фоне резкого усиления российских атак на энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру.