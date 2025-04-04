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Государство выделит более 6 млрд грн в поддержку аграриев в 2024 году

аграрии, финансирование
Фермеры получат более 6 млрд грн от государства/премьер-министр Денис Шмигаль

Кабинет Министров Украины предусмотрел более 6 млрд. гривен в поддержку аграрной сферы в 2024 году.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 4 апреля.

По словам премьера, аграрный сектор остается ключевым для экономики страны, обеспечивая более 50% общего объема экспорта.

Он отметил, что в прошлом году украинский экспорт вырос на 13%, а в марте 2024 г. объемы поставок товаров за границу выросли еще на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Он добавил, что в условиях глобальной торговой нестабильности правительство намерено усиливать поддержку производителей и экспортеров. В частности, в рамках программы "Сделано в Украине" будет выделено 500 млн. грн. на компенсацию стоимости отечественной сельскохозяйственной техники.

Напомним, Министерство экономики во второй раз в этом году   расширило перечень украинской техники и оборудования   для агропромышленного комплекса, 25% от стоимости которых компенсируется государством. В список добавлены 62 новые позиции, что позволит аграриям и агропереработчикам выбирать из 11 910 единиц техники.

Автор:
Татьяна Гойденко