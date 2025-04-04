Государственный оператор тыла рассчитывает выгодно закупить бензин на фоне удешевления нефти

Государственный оператор тыла (ДОТ) планирует закупить бензин по выгодным ценам, рассчитывая на пик снижения нефтяных котировок после введения пошлин президентом Трампом.

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Об этом сообщила начальница отдела управления проектами закупок ДОТ Марина Еремеева, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы пытаемся делать непрерывность поставок, планировать наши закупки раньше времени и глубоко выходить на понимание рынка… Вот вы знаете о тарифах, которые ввел Трамп. По состоянию на вчера, было падение стоимости нефти. И, соответственно, мы планируем наши закупки дизеля и бензинов именно на его падение для того, чтобы максимально эффективно".

Еремеева отметила, что финансирование на приобретение горючего предусмотрено на полугодовой период, и хотя ДОТ ожидает пересмотра бюджета, благодаря уже достигнутой экономии есть возможность обеспечить потребности и в июле.

"Мы ждем пересмотра бюджета. У нас выделено на полгода. У нас выделено по июнь включительно. Еще на один месяц, июль, мы за счет экономии должны также закупить", — отметила она.

Как сообщалось, цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после максимального с 2022 года падения по итогам предыдущей сессии на фоне решений президента США Дональда Трампа по поводу таможенных тарифов и заявлений ОПЕК+.

Напомним, ДОТ продолжает совершенствовать механизмы закупок горючего, расширяя возможности для участия бизнеса и повышая конкурентность на торгах, и увеличивает количество лотов. Решение направлено на привлечение большего количества участников и повышение эффективности закупки горючего для военных.