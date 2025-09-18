Гранты для перерабатывающих предприятий: правительство утвердило 16 новых проектов на более 86 млн грн

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило 16 новых грантовых проектов для перерабатывающих предприятий на общую сумму 86,88 млн грн. Финансирование предоставляется по условиям софинансирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Поддержка производителей перерабатывающей отрасли

"После проверки очередной волны заявок грантовые средства получат еще 16 предприятий на сумму почти 87 млн грн. Из них сразу четыре – полиграфические компании, для которых действуют льготные условия софинансирования 80/20. Также гранты получат производители пищевой продукции, стройматериалов, ювелирных изделий, медицинских инструментов, медицинских инструментов", - отметил заместитель министра экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа.

С начала года уже было принято 259 положительных решений по оказанию грантовой поддержки для перерабатывающих предприятий на общую сумму 1,29 млрд грн.

О грантах

Грант в рамках программы "Гранты для перерабатывающих предприятий" можно использовать на несколько ключевых направлений:

приобретение;

доставку;

монтаж и запуск производственного оборудования;

восстановление мощностей, пострадавших из-за вооруженной агрессии России;

на проведение исследований по запуску новой продукции (R&D).

Отдельно предприятия, выращивающие многолетние культуры и зарегистрированные в Государственном аграрном реестре, могут получить грант на закупку оборудования для послеурожайной обработки агропродукции.

Максимальная сумма гранта составляет 8 млн грн для развития и 16 млн грн для восстановления (но не более подтвержденных фактических убытков). Финансирование предоставляется на условиях софинансирования между государством и предпринимателем:

стандартные условия – 50/50;

закупка оборудования украинского производства – 70/30;

для прифронтовых и деоккупированных территорий, производителей БПЛА и книжных магазинов – 80/20.

Получение гранта предусматривает создание не менее пяти рабочих мест, а также уплату заявителем налогов и сборов в течение трех лет в сумме не менее размера полученного гранта. Предприятия, успешно выполнившие условия программы, могут подать заявку на новый грант через три года после получения предварительного финансирования.

Программа "Гранты для предприятий перерабатывающей промышленности" является составляющей политики развития украинских производителей "Сделано в Украине". Подробные условия участия и возможность подать заявку доступны по официальной ссылке.

Процедура рассмотрения заявок на грант

Шаг 1: Предприятие подает заявку вместе с бизнес-планом через портал "Дія". Заявка автоматически посылается в выбранный банк для дальнейшей обработки.

Шаг 2: Банк проводит проверку заявителя: оценивает наличие налоговых долгов, кредитную историю, бизнес-план и может посетить предприятие.

Шаг 3: Окончательное решение о предоставлении гранта принимается Министерством экономики и Государственной службой занятости, при этом предпочтение отдается проектам из прифронтовых регионов.

Шаг 4: Денежные средства выделяются после того, как предприниматель внесет собственную долю софинансирования.

Ранее Минэкономики утвердило 19 новых заявок в рамках программы " Гранты для перерабатывающих предприятий ". После выполнения условий софинансирования компании и предприниматели смогут привлечь 99,2 млн грн для модернизации или развития производства.