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Гранты на переработку: в 2024 году производители получили почти 1,8 млрд грн

Минэкономики перечислило 900,9 млн. грн. для 181 предприятия.
За год государство выплатило 375 грантов.

В 2024 году в рамках программы "Гранты для перерабатывающих предприятий" государство предоставило 375 грантов на общую сумму 1,788 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В частности, Министерство экономики выделило 900,9 млн грн для 181 предприятия, а еще 194 гранта на сумму 887,5 млн грн было предоставлено через Государственный центр занятости.

"В целом с начала действия программы в 2022 году государство одобрило 1156 заявок на создание и развитие производств на сумму 5,8 млрд грн", – об этом отметил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Что известно о программе

Программа рассчитана на предприятия перерабатывающей промышленности, среди которых производители пищевых продуктов, мебели, химической продукции, металлических изделий, предприятия деревообрабатывающей и текстильной промышленности.

Грант можно использовать для приобретения и установки производственного оборудования, включая программное обеспечение.

Программа финансируется из государственного бюджета через Минэкономики и Фонд общеобязательного государственного социального страхования через Государственный центр занятости.

Программа грантов для перерабатывающих предприятий является частью экономической политики "Зроблено в Україні". Подать заявку можно по ссылке .

Напомним, Кабинет министров принял решение, которое делает получение грантов для возбуждения собственного дела ветеранами более доступным. В частности, защитники смогут выбирать сроки реализации проекта: три, пять или семь лет. Кроме того, предприниматели, которые в течение указанного срока выплатят налоги на сумму гранта, по желанию дополнительно получат еще одну грантовую выплату.

Автор:
Ольга Опенько