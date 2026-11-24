Греция прорабатывает пилотный общий железнодорожно-морской маршрут для экспорта украинского зерна на мировые рынки, ключевым звеном которого станет порт Александруполис. Пробную партию агропродукции в греческий порт планируют доставить по железной дороге с участием перевозчиков Hellenic Train и GFR Hellas.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на издание To Vima.

Развитие железнодорожного сообщения стало особенно актуальным из-за систематических российских ударов по украинским черноморским портам и обмеления Дуная вследствие засухи, что затрудняет вывоз больших объемов зерна.

Кроме Александруполиса Греция рассчитывает задействовать выгодное расположение порта Салоники и мощности собственного торгового флота, чтобы закрепиться в ключевых европейских транспортных коридорах между Северной и Восточной Европой и Средиземноморьем и принять участие в будущем восстановлении Украины.

Условия рентабельности и возможные логистические препятствия

Идею объединить Александруполис с Одессой через болгарскую Варну и румынскую Констанцу еще в июне 2025 года на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По оценкам чиновников обеих стран, для окупаемости нового коридора железная дорога должна пропускать в обратном направлении с юга на север по два-три грузовых поезда в сутки, однако работу маршрута может усложнить запланированное с апреля по декабрь 2027 года закрытие моста через Дунай между болгарским городом Русе и румынским Джурджу.

В то же время автомобильные перевозки по этому направлению обходятся дороже железнодорожных, хотя действующие правила уже позволяют украинским и греческим перевозчикам выполнять прямые рейсы между двумя странами без транзитных разрешений, оставляя внутренние перевозки по территории Греции исключительно за местными компаниями.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рискует накопить рекордные запасы зерна, из-за чего внутренние цены могут оказаться под давлением. К концу 2026/2027 маркетингового года в стране может собраться 32,7 миллиона тонн пшеницы, кукурузы и ячменя, что в три раза превышает показатель предыдущего сезона на фоне прогнозируемого сокращения экспорта.