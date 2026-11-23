Украинская гривна за неделю продемонстрировала наибольшее укрепление по отношению к доллару среди европейских валют. На межбанковском рынке курс опустился ниже 45 грн. за доллар, а евро подешевел ниже психологической отметки 50 грн. При этом на мировом рынке американская валюта, напротив, подорожала.

Как пишет Dilo, об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его мнению, столь значительные колебания курса выглядят нелогично и связаны с налоговым периодом и поведением Национального банка.

Шевчишин обращает внимание на необычную динамику украинской валюты. Несмотря на укрепление доллара на международном рынке, гривна через неделю стала лидером роста среди европейских валют по отношению к американской валюте.

Эксперт считает, что столь значительные курсовые колебания затрудняются объяснить лишь обычными сезонными факторами, а движение курса оказалось слишком резким даже с учетом периода налоговых платежей.

Драйверы укрепления гривны

Шевчишин называет несколько факторов, способствовавших укреплению гривны.

Налоговый период: экспортеры значительно нарастили продажу валюты (более 13%) для выплаты налогов, а покупатели сократили покупку валюты (почти -4%). Из-за налогов за 4 дня недели с рынка ушло на счета Госказначейства более 23 млрд грн – рекордный уровень оттока с марта. НБУ не держал рынок, не выкупал валюту. НБУ жестко предписывает паникеров и спекулянтов, гнавших курс вверх, а также продавцов, которые держали валюту и не продавали ее в период управляемой девальвации. 5. Регулятор прямо указывает, что не нужно держать валюту ради лучшего курса, не надо спекулировать – работайте в обычном ритме.

Как пример, аналитик приводит заявление главы НБУ Андрея Пышного.

"Не ждите от Национального банка того, что курс улетит в космос. Мы были и остаемся очень устойчивыми в нашем стремлении обеспечить устойчивость валютного рынка. Не путайте это с фиксацией курса, потому что он находится в режиме управляемой гибкости и двигается в обе стороны", - подчеркнул руководитель регулятора.

По наблюдениям аналитика, продавцы вернулись на рынок, а панические настроения среди покупателей ослабли. Он также обращает внимание на поведение населения, активно покупавшего валюту в ноябре по курсу 46-47 грн за доллар, а теперь столкнулось со снижением ее стоимости.

Долго ли гривна будет оставаться сильной

Шевчишин отмечает, что нынешнее укрепление гривны близится к концу. Аналитик считает, что рынок проходит курсовое дно, поскольку основные факторы, способствовавшие удешевлению валюты, постепенно иссякают.

В первую очередь речь идет о завершении налогового периода. После уплаты налогов экспортеры, по оценке аналитика, снизят продажу валюты. В то же время, Госказначейство снова начнет направлять гривневые средства в экономику.

Шевчишин обращает внимание на то, что фундаментальные проблемы украинской экономики остаются. Единственным существенным положительным фактором аналитик называет достаточность международного финансирования. Однако, по его оценке, помогает поддерживать валютный курс, а не обеспечивает фундаментальное укрепление гривни.

Что будет с курсом доллара и евро

Учитывая ожидаемое исчерпание факторов укрепления гривни, Шевчишин считает текущие курсовые уровни привлекательными для приобретения иностранной валюты.

Межбанковский рынок Шевчишин ожидает возврата доллара в диапазон 45,20-45,60 грн. Наличный курс продажи доллара в банках, по его прогнозу, может составить 45,50-46,00 грн.

Шевчишин допускает, что НБУ может удерживать евро в диапазоне 49-49,75 грн., чтобы не допустить выхода доллара за пределы 46-46,50 грн.

Аналитик резюмирует, что нынешнее лидерство гривни среди европейских валют по темпам укрепления к доллару не следует воспринимать как свидетельство ее фундаментального усиления. В скором времени соотношение спроса и предложения может измениться, что, по словам Шевчишина, создает предпосылки для возврата курса доллара к росту.

Отметим, в октябре на валютном рынке Украины возникла такая ситуация: Нацбанк влил на рынок рекордную сумму валюты почти $6 млрд. Впрочем, падение гривны это не остановило. Официальный курс доллара в начале ноября показал новый рекорд: 45,67.

Dilo проанализировало, каким видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.