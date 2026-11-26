Компании Ascania FMCG и "Аскания Бевериджиз", входящие в группу компаний "Аскания", договорились о развитии в Украине американского бренда безалкогольных газированных напитков RC Cola (Royal Crown Cola). В 1990-х и до начала 2010-х годов этот напиток на украинском рынке разливала группа компаний Rainford.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

В компании назвали появление такого масштаба бренда в своем портфеле важным этапом развития и усилением позиций в категории безалкогольных газированных напитков.

Пока продукция RC Cola уже представлена в сети супермаркетов NOVUS, а в дальнейшем партнер планирует масштабировать дистрибуцию по стране, хотя других операционных деталей проекта пока не раскрывают.

История бренда RC Cola

По данным сайта RC Global Beverages, основанный в США в 1905 году бренд ныне представлен в 67 странах мира, а осенью 2025 года компания запустила новую производственную площадку в Казахстане. Также в декабре 2025 года правообладатель RC Cola объявил о поиске новых ботлеров в Европе и Африке, предложив ограниченные лицензии на локальный разлив и перезапуск торговой марки.

Группа компаний "Аскания" объединяет 12 предприятий в сфере импорта, производства и дистрибуции продуктов питания, переработки и экспорта меда, логистики, поставки электроэнергии, производства стрелкового оружия, охранных услуг и выращивания роз.

Компания "Аскания Бевериджиз" с заводом в Запорожье производит квас, концентрат квасного сусла, сидра, энергетические напитки, лимонад и холодный чай под торговой маркой Gardenz под контролем шотландской компании The North Taste Makers.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине изменят правила налогообложения зарубежного бизнеса . Кабинет министров одобрил законопроект о контролируемых иностранных компаниях, предусматривающий упрощение отчетности, налогообложение только отдельных видов доходов и отмену части налоговых льгот с возможным запуском новых норм с 1 января 2028 года.