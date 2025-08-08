Запланована подія 2

Группа "Нафтогаз" перечислила 44,4 млрд грн налогов за полгода

Нафтогаз
"Нафтогаз" перечислил 44,4 млрд грн налогов

По итогам первого полугодия 2025 года предприятия группы "Нафтогаз" уплатили в бюджеты всех уровней 44,4 млрд грн налогов, что составляет почти 7% всех налоговых поступлений страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Из этой суммы:

  • 40,7 млрд грн - в государственный бюджет;
  • 3,7 млрд грн - в местные бюджеты.

"Поддержка финансовой устойчивости государства – неотъемлемая часть нашей ответственности как компании, работающей в стратегическом секторе экономики", – подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В июле "Нефтегаз Украины" перечислил в государственный бюджет 10,4 млрд грн дивидендов за 2024 год и налог на прибыль.

Автор:
Татьяна Гойденко