Грузоперевозчики могут упростить оформление накладных через приложение "Укрзализныци"

АО "Укрзализныця" запустила бесплатное приложение для упрощенного оформления железнодорожных накладных при перевозке грузов.

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Об этом сообщил заместитель директора Департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

О приложении

Ткачев обратился к грузоотправителям и сообщил, что в связи с временными перебоями в работе информационных систем АО "Укрзализныця" для оформления перевозочных документов с возможностью дальнейшей печати рекомендуется воспользоваться программой АРМ Грузоотправителя, разработанной партнером ТМСОФТ.

Программа предоставляется бесплатно на период восстановления системы, но ее функционал ограничен оформлением перевозочных документов без логических контролей.

Для получения доступа и настройки необходимо перейти по ссылке. При наличии действующей лицензии АРМ ВР достаточно обновить версию программы.

Сбой в работе "Укрзализныци"

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке.

24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.

Также компания рекомендует хранить бумажный билет, поскольку в знак извинений за неудобства, вызванные кибератакой, введен ряд "комплиментов" от железной дороги и ее партнеров.

27 марта "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов в приложении.

Также из-за масштабной кибератаки "Укрзализныця" сообщила о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств.