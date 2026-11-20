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Грузовики могут потерять приоритет в "єЧерзі": введена новая проверка документов
В Украине изменили условия предоставления приоритета грузовикам в системе "єЧерга" по транзитной декларации Т1. Теперь для первоочередного пересечения границы недостаточно только наличия декларации — система будет проверять, завершила ли таможня отправку оформления груза.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
В системе обновили механизм обмена информацией с таможенными органами. Теперь при проверке транзитной декларации Т1 будут учитываться не только ее наличие, но и дата завершения таможенного оформления.
Если соответствующая дата отсутствует, грузовик не получит приоритет по декларации Т1.
Какие грузовики будут иметь приоритет в "єЧерзі"
Приоритет сохраняется для транспортных средств, перевозящих товары по транзитным декларациям Т1, оформленным в установленном порядке.
Таким образом, перевозчики смогут воспользоваться приоритетом по Т1, только после завершения таможенных процедур на таможне отправления.
В то же время, отсутствие подтверждения завершенного оформления будет означать потерю именно этого приоритета, а не автоматический запрет на пересечение границы.
Перевозчикам рекомендуется учитывать обновленные условия при регистрации транспортных средств в системе.
Напомним, с 17 июля 2026 г. в Украине запустили тестирование приоритета в "єЧерзі" для отдельных категорий грузовых перевозок. Предпочтение предусмотрено, в частности, для компаний со статусом авторизованного экономического оператора (АЭО) и перевозчиков, использующих транзитные декларации Т1 или книги МДП (TIR).