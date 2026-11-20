Онлайн-игра GTA 6 принесла разработчику Take-Two Interactive около $2,36 млрд за первый день продаж. По оценке Sensor Tower, пользователи приобрели 24,58 млн копий — почти в три раза больше, чем результат GTA 5, которая в 2013 году принесла около $800 млн за первые 24 часа.

Как пишет Dilo , Об этом сообщает R euters.

В то же время, Take-Two пока не раскрывает точных показателей спроса. После начала предварительных заказов в июне компания называла его "беспрецедентным" и "значительно превысил ожидания".

"Мы все еще не готовы объявить победу", - заявил генеральный директор Take-Two Штраус Зельник. По его словам, компания не хочет говорить об успехе до получения подтверждения результатов.

Сколько стоила разработка GTA VI

По оценкам, на создание GTA 6 Take-Two потратило около $1 млрд или больше. Это делает игру одним из самых дорогих развлекательных проектов.

По подсчетам Sensor Tower, трейлер GTA 6, показавший на Netflix в августе, помог увеличить количество предварительных заказов в шесть раз.

Take-Two также владеет студией Rockstar Games, разрабатывающей GTA. Среди других известных игровых серий компании – Red Dead Redemption и NBA 2K.

Ожидание инвесторов

Инвесторы ожидают от Take-Two информации о выходе GTA 6 на ПК и запуске онлайн-режима. Именно многопользовательская версия может обеспечить компании продолжительный доход после стартовых продаж.

Некоторые отраслевые аналитики прогнозируют запуск версий для ПК и онлайн-компонента в 2027 году.

Аналитик TD Cowen Дуг Кройц считает, что инвесторам важнее не только то, сколько копий GTA 6 продадут на старте, но и то, насколько успешной станет следующая версия GTA Online. По его оценке потенциал долгосрочных расходов игроков в игре остается высоким.

Напомним, владелец Rockstar Games, американская Take-Two Interactive, потерял около $2,83 млрд рыночной капитализации менее чем за два дня на фоне новой волны утечек GTA 6.